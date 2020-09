Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La capitale brille loin de ses bases Les deux clubs de la capitale, le Dynamo et le CSKA l'emportent en Orient, le Sibir renverse compltement Riga pour l'emporter. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 15/09/2020 06:00 Tweeter

Dynamo Moscou : 2-4

Novossibirsk - Riga : 4-3 ap

Nur-Sultan - CSKA Moscou : 1-2 TAB



hcamur.ru Le Dynamo Moscou l'emporte Khabarovsk

Le Dynamo continue son bon parcours en Orient avec une deuxième victoire de suite, cette fois sur la glace de Khabarovsk. Pourtant c'est l'Amur qui frappe en premier lorsque Gorchkov en powerplay ouvre les compteurs. Les locaux maintiennent cet avantage jusqu'à la première sirène. Le Dynamo accélère et finalement revient au score à la mi-match, le slap de Mironov rebondit sur le patin de Sergyenko et termine au fond des filets. Igumnov mène un raid solitaire pour donner l'avantage à son équipe peu après. Les tigres boient le calice jusqu'à la lie, lorsque Golubev rate complètement sa sortie de zone en powerplay, Shipatchyov récupère le palet et nettoie la lucarne. Les locaux parviennent toutefois à réduire la marque avant la deuxième sonnerie. Terechtchenko lance de la bleue, le puck dévié dans le trafic termine au fond. Le dernier tiers est équilibré mais ce sont les policiers qui marquent encore sur un bon lancer du poignet de Bryukvin. Grâce à ce succès, le Dynamo Moscou grimpe à la 8ème place.

Le CSKA s'est imposé au forceps sur la glace de Nur-Sultan. Le match est plutôt laborieux à se mettre en place au premier tiers avant une deuxième période de qualité où Mikhaïlis trouve la faille en powerplay côté local. Le CSKA force pour revenir et finalement Popov égalise à moins de 3 minutes du coup de buzzer final. L'affaire se règle après une longue séance de tirs au but, où finalement Okulov donne la victoire aux visiteurs.



Le Sibir poursuit sa bonne série et remporte une deuxième victoire de suite, un troisième match avec des points, en venant difficilement à bout de Riga. Après un premier tiers vierge, les visiteurs inscrivent trois buts sans réplique avec deux points de Berzins. Les locaux se réveillent dans les dix dernières minutes, un but de Milovzorov et un doublé de Puustinen dont le but de l'égalisation à l'ultime minute de jeu permettent au club du flocon de neige de revenir. Le Sibir complète le retour en prolongation et c'est Juuso Puustinen qui complète le tour du chapeau, qui conclut en poussant au fond. Novossibirsk s'empare de la septième place en Orient.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikael Ruohomaa (Sibir Novossibirsk)

** : Juuso Puustinen (Sibir Novossibirsk)

* : Teemu Puulkinen (Dynamo Moscou) Khabarovsk -: 2-4- Riga : 4-3 apNur-Sultan -: 1-2 TABLecontinue son bon parcours en Orient avec une deuxième victoire de suite, cette fois sur la glace de. Pourtant c'est l'Amur qui frappe en premier lorsqueen powerplay ouvre les compteurs. Les locaux maintiennent cet avantage jusqu'à la première sirène. Le Dynamo accélère et finalement revient au score à la mi-match, le slap derebondit sur le patin deet termine au fond des filets.mène un raid solitaire pour donner l'avantage à son équipe peu après. Les tigres boient le calice jusqu'à la lie, lorsquerate complètement sa sortie de zone en powerplay,récupère le palet et nettoie la lucarne. Les locaux parviennent toutefois à réduire la marque avant la deuxième sonnerie.lance de la bleue, le puck dévié dans le trafic termine au fond. Le dernier tiers est équilibré mais ce sont les policiers qui marquent encore sur un bon lancer du poignet de. Grâce à ce succès, le Dynamo Moscou grimpe à la 8ème place.Les'est imposé au forceps sur la glace de. Le match est plutôt laborieux à se mettre en place au premier tiers avant une deuxième période de qualité oùtrouve la faille en powerplay côté local. Le CSKA force pour revenir et finalementégalise à moins de 3 minutes du coup de buzzer final. L'affaire se règle après une longue séance de tirs au but, où finalementdonne la victoire aux visiteurs.Lepoursuit sa bonne série et remporte une deuxième victoire de suite, un troisième match avec des points, en venant difficilement à bout de. Après un premier tiers vierge, les visiteurs inscrivent trois buts sans réplique avec deux points de. Les locaux se réveillent dans les dix dernières minutes, un but deet un doublé dedont le but de l'égalisation à l'ultime minute de jeu permettent au club du flocon de neige de revenir. Le Sibir complète le retour en prolongation et c'estqui complète le tour du chapeau, qui conclut en poussant au fond. Novossibirsk s'empare de la septième place en Orient.*** : Mikael Ruohomaa (Sibir Novossibirsk)** : Juuso Puustinen (Sibir Novossibirsk)* : Teemu Puulkinen (Dynamo Moscou) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo