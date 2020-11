Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La course se resserre L'Amur revient dans la course, le Torpedo reste du bon ct de la barre. A l'Ouest, les Jokerit, le Severstal, le Spartak et Minsk confirment dans la bonne partie du tableau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 25/11/2020 06:00 Tweeter

Khabarovsk : 2-4

Tcherepovets - Podolsk : 2-1

Nijni Novgorod - Ekaterinbourg : 5-1

Minsk - Iaroslavl : 2-1 ap

Saint-Pétersbourg - Nur-Sultan : 4-3

Sotchi - Spartak Moscou : 3-5

Helsinki - Dynamo Moscou : 6-1



KHL L'Amur djoue Pkin et reste dans la course

Pékin qui a récupéré un point à son dernier match cherche toujours un nouveau souffle et espère le trouver en recevant l'Amur. Dans un premier tiers équilibré, Turbin ouvre le compteur visiteur sur un lourd slap en powerplay. Les locaux se relancent au début du deuxième tiers et Lechtchenko plein axe égalise. L'Amur domine outrageusement le jeu et finit logiquement pour repasser devant, Lugin devant la cage s'y reprend à deux fois mais finit par trouver le fond des filets. En fin de période le dragon souffle le chaud, la confusion règne devant la cage extrême orientale, Bakanov en profite pour égaliser. Pékin domine la dernière période mais ne parvient pas à déjouer Langhamer. En powerplay, l'Amur reprend les commandes pour la 3e fois, Gorchkov convertit victorieusement un rebond. Le Red Star pousse pour revenir, mais en contre les tigres en finissent, Lugin laisse en retrait pour Masin qui inscrit son premier but en KHL. L'Amur passe neuvième à un point de la barre.

Le Torpedo continue d'impressionner, il a écrasé Ekaterinbourg pour récupérer la septième place orientale. Jafyarov marque deux buts et trois points, Miele et Chekhovitch comptent deux points. Côté ouralien, le but de Datsyuk ne suffit pas à sauver une partie complètement ratée.



severstalclub.ru Le Severstal prend sa revanche contre Podolsk

Le Severstal prend sa revanche contre Podolsk après une défaite la semaine dernière. Après un premier tiers sans but, les visiteurs ouvrent la marque en infériorité numérique. Daugavins et Dergachyov partent en break, le premier sert le deuxième qui fusille le portier. Les sidérurgistes surdominent la période et égalisent, Morozov dévie au fond le coup de canon de Provolnev depuis la bleue. Tcherepovets continue de dominer les débats et prend l'avantage en powerplay en fin de partie, Provolnev dans l'axe déjoue Ejov d'un lourd lancer. Juste assez pour le Severstal qui maintien sa place au chaud.

Le SKA doit batailler ferme mais se défait de Nur-Sultan grâce notamment à deux points de Marchenko.

Minsk poursuit sa bonne série et s'impose après un rude combat contre Iaroslavl. Le Dinamo a longtemps mené grâce à Kozun, sérial buteur. Korchkov égalise en fin de partie, mais en prolongation Sharangovitch conclut en faveur des locaux.

Le Spartak s'impose au forceps sur la glace de Sotchi avec un dernier but en cage vide. Cette victoire a été acquise notamment avec deux points de Lehterä, Radil et Bakos. Les deux buts de Rundblad n'ont pas suffit aux locaux pour l'emporter.

Les Jokerit confirment leur bonne forme de la manière des manières en écrasant le Dynamo dans un match à sens unique. Joensuu et Pakarinen marquent deux buts. O'Neill lui fait le show avec 4 points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladislav Provolnev (Severstal Tcherepovets)

** : Brian O'Neill (Jokerit Helsinki)

* : Dmitry Lugin (Amur Khabarovsk) Pékin -: 2-4- Podolsk : 2-1- Ekaterinbourg : 5-1- Iaroslavl : 2-1 ap- Nur-Sultan : 4-3Sotchi -: 3-5- Dynamo Moscou : 6-1qui a récupéré un point à son dernier match cherche toujours un nouveau souffle et espère le trouver en recevant l'. Dans un premier tiers équilibré,ouvre le compteur visiteur sur un lourd slap en powerplay. Les locaux se relancent au début du deuxième tiers etplein axe égalise. L'Amur domine outrageusement le jeu et finit logiquement pour repasser devant,devant la cage s'y reprend à deux fois mais finit par trouver le fond des filets. En fin de période le dragon souffle le chaud, la confusion règne devant la cage extrême orientale,en profite pour égaliser. Pékin domine la dernière période mais ne parvient pas à déjouer. En powerplay, l'Amur reprend les commandes pour la 3e fois,convertit victorieusement un rebond. Le Red Star pousse pour revenir, mais en contre les tigres en finissent, Lugin laisse en retrait pourqui inscrit son premier but en KHL. L'Amur passe neuvième à un point de la barre.Lecontinue d'impressionner, il a écrasépour récupérer la septième place orientale.marque deux buts et trois points,etcomptent deux points. Côté ouralien, le but dene suffit pas à sauver une partie complètement ratée.Leprend sa revanche contreaprès une défaite la semaine dernière. Après un premier tiers sans but, les visiteurs ouvrent la marque en infériorité numérique.etpartent en break, le premier sert le deuxième qui fusille le portier. Les sidérurgistes surdominent la période et égalisent,dévie au fond le coup de canon dedepuis la bleue. Tcherepovets continue de dominer les débats et prend l'avantage en powerplay en fin de partie,dans l'axe déjoued'un lourd lancer. Juste assez pour le Severstal qui maintien sa place au chaud.Ledoit batailler ferme mais se défait degrâce notamment à deux points depoursuit sa bonne série et s'impose après un rude combat contre. Le Dinamo a longtemps mené grâce à, sérial buteur.égalise en fin de partie, mais en prolongationconclut en faveur des locaux.Les'impose au forceps sur la glace deavec un dernier but en cage vide. Cette victoire a été acquise notamment avec deux points deet. Les deux buts den'ont pas suffit aux locaux pour l'emporter.Lesconfirment leur bonne forme de la manière des manières en écrasant ledans un match à sens unique.etmarquent deux buts.lui fait le show avec 4 points.*** : Vladislav Provolnev (Severstal Tcherepovets)** : Brian O'Neill (Jokerit Helsinki)* : Dmitry Lugin (Amur Khabarovsk)

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo