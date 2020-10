Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La descente se poursuit Minsk n'en finit plus de perdre et inquite. Le CSKA reste loin en tte, le Severstal se relance bien. A l'Est, le Traktor assure Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 19/10/2020 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk - Nijnekamsk : 6-3

Tcherepovets - Ekaterinbourg : 2-1

CSKA Moscou - Dynamo Moscou : 2-1

Minsk - Spartak Moscou : 0-3



hcdinamo.by Le Spartak inflige une nouvelle dfaite Minsk

Minsk qui aligne les revers et glisse dans le classement reçoit le Spartak qui peine a rassurer, un match de rachat donc pour les deux formations. Le premier tiers est morne . Au deuxième, un powerplay rapide permet à Radil qui dévie le slap de Lehterä, d'ouvrir la marque pour les visiteurs. Les bisons dominent outrageusement mais sans résultat. Radil part en break et dévie vers Lehterä au second poteau pour doubler la marque complètement contre le cours du jeu. Le dernier tiers est plus équilibré mais les locaux sont toujours incapables de déjouer la vigilance du portier slovaque. Radil conclut sa superbe soirée avec un dernier but en cage vide. Hudacek blanchit avec 26 arrêts. Un succès net avec peu d'efforts pour les Spartakistes qui se rapprochent de la huitième place occidentale.

Derby de Moscou serré de et de qualité, qui a vu une fois de plus la victoire du CSKA face à son frère ennemi du Dynamo. L'armée rouge est vite devant grâce à Andronov mais l'inévitable Shipatchyov égalise au tiers médiant. Le club de la police ne parvient pas à profiter de nombreux powerplay et se fait surprendre en infériorité par Kiselevitch. Une fin de partie hachée et ratée ne permet pas aux "visiteurs" de tenter le tout pour le tout.

Le Severstal s'impose avec brio à domicile face à Ekaterinbourg qui échoue à creuser son avance en tête de sa conférence. Tout s'est réglé dans le premier quart d'heure de jeu. Petunin ouvre rapidement la marque pour les locaux. Bocharov égalise mais en supériorité numérique Kapustin permet aux sidérurgistes de reprendre les devants. L'Avto malgré moult tentatives ne parviendra pas à égaliser, Podyapolsky repousse 28 tentatives pour assurer la victoire de Tcherepovets toujours bien calé au chaud.



Le Traktor s'impose solidement à domicile et poursuit son bon début de saison, Nijnekamsk ne peut s'offrir un deuxième club de l'Oural de suite. Butsayev avait pourtant rapidement ouvert la marque en faveur des visiteurs, mais un gros effort des ours permet à Mikheyev d'égaliser. Le Traktor continue de presser et Sedlak en powerplay lui donne l'avantage. Pas pour longtemps car Khafizov marque son premier but de la saison pour remettre les deux équipes dos à dos. Une bonne fin de tiers des locaux leur permettent de marquer deux fois et de prendre le large au tableau d'affichage. Hudacek maintient l'espoir des Loups en rapprochant la marque en supériorité numérique. Le Traktor marque deux nouveaux buts pour en finir et se rapprocher d'une longueur de la cinquième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukas Radil (Spartak Moscou)

** : Tomas Hyka (Traktor Tchelyabinsk)

* : Vladislav Podyapolsky (Severstal Tcherepovets)



