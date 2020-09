Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La douceur du foyer Premire victoire domicile pour Nur-Sultan. Le CSKA s'impose au bout du suspense Novossibirsk mais reprend la tte de sa confrence. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 11/09/2020 06:00 Tweeter

CSKA Moscou : 1-2 TAB

Nur-Sultan - Pékin : 3-2



KHL Le Barys domine Le Red Star Kunlun

Le Barys démarre sa saison à domicile en recevant son rival asiatique de Pékin. La partie démarre fort pour les locaux qui prennent rapidement les devants par un slap lointain de Svedberg dans les 5 premières minutes. Les Kazakhs font le jeu au premier vingt et les Chinois malgré deux powerplay ne peuvent pas revenir. Dès la reprise, Monakhov dans l'angle gagne son duel et remet à l'aveugle plein axe pour Shaporev qui égalise. Le dragon semble revenir mais se fait pénaliser dans la foulée, les locaux en profite et dans une confusion monstre devant le but pékinois, Lilja remet les siens devant. Nur-Sultan continue de presser, Mikhaïlis humilie Megalinsky en break, et déjoue le gardien pour élargir la marque. Le Red Star ne désarme pas et continue de presser, une mauvaise sortie de zone kazakhe profite à Kruchinin, il dévie pour Osipov qui rapproche le score. Kunlun retrouve espoir et sort son gardien, il pousse mais rien n'y fait, Nur-Sultan l'emporte et se recolle au chaud au milieu de tableau. Quatrième défaite en autant de match pour les Pékinois, rien ne va plus.



Il faut finalement avoir recours aux tirs au but pour départager les deux équipes et ce sont les Moscovites qui l'emportent à ce jeu là.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakob Lilja (Barys Nur-Sultan)

** : Anton Slepychev (CSKA Moscou)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Jakob Lilja (Barys Nur-Sultan)

** : Anton Slepychev (CSKA Moscou)

* : Alekseï Krasikov (Sibir Novossibirsk)











