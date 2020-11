Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La panthère remonte Le Barys poursuit sa remontée au classement Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2020 à 06:00 Tweeter

Nur-Sultan : 1-3



KHL Le Barys l'emporte à Tcherepovets et passe 7ème

Unique match du jour, une rencontre en retard dûe à la Covid-19, Tcherepovets reçoit en petit comité (1500 personnes), le Barys qui remonte bien dans le classement oriental. Les Kazakhs démarrent pied au plancher la partie et mettent la pression sur le but local d'entrée. Dietz bien servi prend son temps et aligne la cage sidérurgiste pour ouvrir la marque d'un solide lancer (0-1).

Le Barys continue sa démonstration de force face à un adversaire bien mal entré dans la partie. Frattin lance puissamment, le puck heurte la bande et revien dans le coin, Varone feinte le tir et remet plein axe à Videll qui double la mise (0-2).

Le Severstal sort un peu de sa torpeur mais ne parvient pas vraiment à inquiéter son adversaire qui continue sa nette domination jusqu'à la fin de la première période.

Le deuxième tiers est plus équilibré et plus tendu, le Barys sombre dans l'indiscipline et les fautes pleuvent contre lui. Finalement les locaux parviennent enfin à en profiter en double supériorité numérique. Geraskin parvient à servir Provolnev dans l'axe, il réduit l'écart d'un tir imparable (1-2).

Le match reste houleux et les fautes nombreuses mais aucune des deux équipes ne parvient à en profiter avant le deuxième coup de sirène. Les locaux se montrent déterminés en dernier acte, mais ils ne parviennent pas à égaliserr. Ortio multiplie les parades sur sa ligne pour maintenir les visiteurs devant. Une faute sidérurgiste scelle le destin de la rencontre, un lourd slap depuis la bleue de Dietz permet aux Kazakhs de reprendre le large au tableau d'affichage (1-3).

Le Severstal ne baisse pas les bras et pousse pour essayer de revenir, en vain. Le temps mort et la sortie du gardien n'y changent rien, Nur-Sultan s'impose et s'empare de la 7ème place orientale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Darren Dietz

** : Matthew Frattin

* : Joni Ortio



