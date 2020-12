Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La sidérurgie c'est pas fini ! Le Severstal repasse cinquième, le Dynamo reste devant. Helsinki suit de plus loin. A l'Est, Omsk assure, Oufa repasse troisième, toujours derrière Omsk. L'Avtomobilist se rapproche du haut de tableau, le Torpedo suit, le Sibir conserve également espoir de remonter. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/12/2020 à 06:00 Tweeter

Novossibirsk : 1-3

Ekaterinbourg - Khabarovsk : 3-0

Oufa - Magnitogorsk : 4-2

Omsk - Tchelyabinsk : 5-3

Tcherepovets - Nijnekamsk : 7-2

Nijni Novgorod - Riga : 3-2

Spartak Moscou - Dynamo Moscou : 0-6

Sotchi - Saint-Pétersbourg : 1-4

Helsinki - Iaroslavl : 4-3 ap



severstalclub.ru Le Severstal corrige Nijnekamsk et passe cinquième

Le Severstal qui a besoin de points dans le ventre mou du tableau reçoit Nijnekamsk qui sombre en ce début d'hiver. Dans la patinoire vide, il ne faut que 17 secondes à Berglund dans le slot, bien servi par Morozov, pour ouvrir la marque. Vorobyov de la bleue, égalise d'un lourd slap. Les locaux restent dangereux et Morozov nettoie la lucarne. Les loups profitent d'un powerplay pour égaliser, Poryadin dépose une offrande au second poteau pour McMillan qui colle au fond. 30 secondes plus tard, Kodola dans l'axe redonne l'avantage aux sidérurgistes. Au tiers médiant, Vovchenko profite d'une supériorité pour doubler la marque. Le Severstal écrase la concurrence en dernière période, Alekseyev et Morozov sur des rebonds et Provolnev en solitaire corsent l'addition. Tcherepovets s'empare de la cinquième place occidentale.

Le Dynamo pulvérise le Spartak dans le derby. Les buts se sont enchaînés tout le match côté policiers. Jaskin signe un hat-trick, Shipatchyov marque quatre points, deux pour Cajkovsky. Avec 39 arrêts, Eryomenko blanchit. Le Dynamo n'est plus qu'à un point de la troisième place.

Le SKA s'impose sans difficultés à Sotchi grâce à un hat-trick de Kuzmenko dans le dernier tiers. Saint-Pétersbourg se rapproche un peu de la première place.

Victroie de justesse mais très importante des Jokerit à domicile face à Iaroslavl. Menés pendant pratiquement toute la rencontre, les Finlandais ne ménagent pourtant pas leurs efforts. Finalement Haapala égalise à 1'30 du terme. C'est encore Haapala qui remet le couvert en prolongation pour offrir la victoire aux siens.



KHL Oufa domine Magnitogorsk et revient troisième

Oufa remporte un bon match contre le Metallurg et profite pour s'emparer de la troisième place orientale. Les Bachkirs mènent rapidement 2-0 mais leur adversaire parvient à égaliser. En dernier vingt, les Verts passent l'épaule et l'emportent grâce notamment à trois points de Jarkov.

L'Avangard s'impose logiquement contre Tchelyabinsk mais non sans s'être fait peur. En effet les Sibériens menaient 3-0 à la 35ème, mais un énorme effort des ours leur permet d'égaliser à 8 minutes de la fin. Omsk se relance et parvient à marquer encore deux fois pour arracher la victoire. Sekac marque deux buts et trois points, même total pour Knight.

L'Avtomobilist poursuit sa remontée avec un troisième succès de rang cette fois face à Khabarovsk. Deuxième blanchissage de suite pour Kovar avec 35 arrêts. Makeyev marque un doublé.

Le Torpedo reste dans le sillage après un succès laborieux acquis contre Riga grâce à trois points de Jafyarov.

Le Sibir remporte un match important à Nur-Sultan pour rester au contact de son adversaire du soir et donc de la septième place. Frattin met rapidement les locaux devant mais Gurkin égalise à la mi-match. Sayustov place les Sibériens devant dès l'entame du dernier tiers, les Kazakhs poussent pour revenir mais Säteri tient bon. Le Sibir conclu en cage vide pour revenir à trois points du Barys au général.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Henrik Haapala (Jokerit Helsinki)

** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novgorod)

*** : Henrik Haapala (Jokerit Helsinki)

** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)











