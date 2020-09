Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Lanterne verte Au match d'ouverture de la KHL, Kazan brille de vert dans la capitale russe et teint le CSKA Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 02/09/2020 20:44 Tweeter

Kazan : 2-3 ap



KHL Les Verts de Kazan et Da Costa triomphent Moscou

Après une saison 2020 tronquée en raison de la pandémie du SARS-CoV 2, la KHL revient au jeu. Son traditionnel "match d'ouverture" entre le champion en titre et son dauphin, ne peut donc se réaliser vu qu'il n'y a pas eu de champion la saison dernière. c'est donc le CSKA, premier de la conférence ouest qui affronte l'Ak Bars, premier de la conférence est, qui se défient pour cette ouverture.

Devant un public limité, la partie démarre sur les chapeaux de roues, Samorukov profite du trafic pour envoyer un slap entre les pads de Reiderborn et ouvre le score sur le premier lancer de la rencontre (1-0).

Le premier tiers est équilibré et agréable, les deux équipes livrent la marchandise mais le score ne bouge pas. Pedan qui parvient à s'inflitrer seul face au gardien moscovite touche le poteau. Les visiteurs reviennent fort en début de deuxième vingt et l'armée rouge est pénalisée. Da Costa dans le cercle gauche, temporise et égalise d'un solide lancer du poignet (1-1).

le jeu est rapide et les deux équipes vont d'un bout à l'autre de la patinoire se créant des occasions de part et d'autres, mais sans que le tableau d'affichage ne change avant la deuxième sirène. Les visiteurs pressent en début de dernier tiers, mais se font contrer. Un tir lointain et anodin de Slepychev vient cueillir le portier suédois (2-1).

Kazan ne se décourage pas et repart au charbon, les Tatars surdominent les débats mais ne parviennent pas à revenir au score. Finalement Da Costa sert Dawes derrière la cage qui remet plein axe à Azevedo qui ne rate pas l'offrande (2-2).

Les deux équipes continuent de jouer vite et bien et s'offrent encore quelques belles occasions, le CSKA durcit le jeu sans intervention du corps arbitral, finalement Blajievsky est sanctionné dans les derniers instants du temps réglementaire. L'Ak Bars démarre la prolongation en powerplay, il presse mais Da Costa qui fait tomber la crosse d'un adversaire est à son tour envoyé au cachot. Shalunov seul en break échoue contre Reideborn qui repousse aussi le rebond. Le CSKA temporise pour passer en powerplay, Okulov perd le palet dans la zone défensive, Voronkov s'en saisit et le propulse au fond des filets moscovites pour offrir la victoire et la coupe d'ouverture aux Kazanais (2-3).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stéphane Da Costa

** : Justin Azevedo

