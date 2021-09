Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le Barys se réveille Le Barys s'offre une belle victoire contre le CSKA, le Traktor reste en haut de tableau, suivit de l'Avtomobilist et de Kazan. A l'Ouest le Dynamo aligne un 5e succès de suite et reste invaincu seul en tête de l'Occident. Les Jokerit et le SKA reviennent dans le coup Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/09/2021 à 06:00 Tweeter

Dynamo Moscou : 3-5

Helsinki - Iaroslavl : 2-0

Beijing - Ekaterinbourg : 1-5

Podolsk - Tchelyabinsk : 3-4

Spartak Moscou - Saint-Pétersbourg : 0-2

Sotchi - Kazan : 2-3 TAB

CSKA Moscou - Nur-Sultan : 3-6

Riga - Nijni Novgorod : 2-1



KHL Le Barys surclasse le CSKA et se relance

Le Barys en difficultés depuis le début de la saison se déplace à Moscou pour y affronter le redoutable CSKA. La partie démarre fort côté local, Nesterov en powerplay ouvre la marque, deux minutes plus tard Slepychev double la mise. Les visiteurs se reprennent un peu au tiers médiant et Valk réduit l'écart. Dès la reprise de la dernière période, Savitsky entraîne le portier dans l'angle avant de remettre dans le slot où Berglund n'a plus qu'à pousser dans la cage vide pour égaliser. Le CSKA sombre sous les fautes, le powerplay kazakh fait le métier et Dietz par deux fois de la bleue, vient faire trembler les filets pour renverser complètement la partie. Guskov rapproche rapidement le score également en powerplay mais le Barys ne perd pas le Nord et Asetov redonne le large aux siens. Lilja conclut en beauté dans la cage vide. Net succès pour Nur-Sultan qui se relance de la meilleure des façons.

Le Traktor poursuit son bon début de saison avec un succès étriqué remporté à Podolsk grâce à un doublé de Yarullin dans les dernières minutes de jeu a permis de l'emporter sur le fil. Tchelyabinsk repasse deuxième en Orient.

Kazan remporte un succès difficile à Sotchi, mené par deux fois, et à quelques minutes de la fin, l'Ak Bars égalise par Kampfer. C'est encore lui qui donne la victoire aux tirs au but.

L'Avtomobilist poursuit sa remontée au classement grâce à un quatrième succès de suite. Cette fois c'est Beijing qui a été surclassé par la ferveur rouge. Les étrangers ont fait le boulot, Spooner et Prince comptent deux points chacun, Da Costa marque son quatrième but de la saison (voir



Photographe : Raimonds Volonts pour dinamoriga.lv Riga s'impose contre le Torpedo et renbondit

En bas de tableau, Riga retrouve de la sérénité en remportant une bonne victoire contre le Torpedo. Un succès qui s'est dessiné dans le deuxième tiers grâce à des buts de Poirier et Karjalainen. Au dernier vingt, les Lettons sont parvenus à résister au retour de leur adversaire et empochent leur deuxième victoire de la saison.

5e victoire consécutive pour le Dynamo Moscou en autant de match mais ce fut dur dans un match fou à Vladivostok. L'Admiral a mené par deux fois mais se fait rejoindre et dépasser dans le dernier tiers grâce à un doublé de Rashevsky. En fin de partie, Verba marque son deuxième but du jour et égalise. Mais le Dynamo repasse devant avant d'assurer en cage vide. Son incroyable capitaine, Shipatchyov marque encore trois points et avec 510 assistances dans sa carrière KHL, il devient le joueur avec le plus mentions d'aides de l'histoire de la ligue.

Les Jokerit poursuivent leur remontée avec une bonne victoire face à Iaroslavl qui retombe dans tous ses travers. Lindbäck n'a du repousser que 12 petits lancers pour blanchir.

Saint-Pétersbourg se relance avec une bonne victoire dans la capitale contre le Spartak. Le héros du match c'est Johansson qui repousse les trente tirs des locaux et banchit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Darren Dietz (Barys Nur-Sultan)

*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Darren Dietz (Barys Nur-Sultan)

* : Lars Johansson (SKA Saint-Pétersbourg)











