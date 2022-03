Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le champion passe Omsk blanchit et élimine Kazan en six matchs. Le Severstal pousse à la tenue d'un septième match Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2022 à 17:43 Tweeter

Omsk - Kazan : 2-0 (4-2)

Tcherepovets - Dynamo Moscou : 3-2 (3-3)



KHL Knight et l'Avangard élimine Kazan au match 6

L'Avangard qui a raté deux occasions d'en finir dans sa série contre Kazan, revient à "domicile" pour espérer cette fois en finir. Dans un match globalement équilibré même si les locaux dominent légèrement, Knight ouvre le score au premier tiers en powerplay, Telegin double la mise au deuxième. Hrubec de nouveau impérial blanchit avec 23 arrêts et qualifie son équipe au deuxième tour où elle affrontera Magnitogorsk.



Le Severstal battu trois fois de suite dans la série alors qu'il menait 2-0 se retrouve dos au mur il doit l'emporter à domicile face au Dynamo sous peine d'être éliminé. C'est chose faite pour les sidérurgistes qui sauvent leur tête et poussent à la tenue d'un septième match dans la série. Un excellent début de match leur permet de mener 3-0 après 28 minutes avec deux points de Nättinen et Vovchenko. Les visiteurs recollent mais ne parviennent pas à égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Simon Hrubec (Avangard Omsk)

** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)

* : Eric O'Dell (Dynamo Moscou) - Kazan : 2-0- Dynamo Moscou : 3-2 (3-3)L'qui a raté deux occasions d'en finir dans sa série contre, revient à "domicile" pour espérer cette fois en finir. Dans un match globalement équilibré même si les locaux dominent légèrement,ouvre le score au premier tiers en powerplay,double la mise au deuxième.de nouveau impérial blanchit avec 23 arrêts et qualifie son équipe au deuxième tour où elle affrontera Magnitogorsk.Lebattu trois fois de suite dans la série alors qu'il menait 2-0 se retrouve dos au mur il doit l'emporter à domicile face ausous peine d'être éliminé. C'est chose faite pour les sidérurgistes qui sauvent leur tête et poussent à la tenue d'un septième match dans la série. Un excellent début de match leur permet de mener 3-0 après 28 minutes avec deux points deet. Les visiteurs recollent mais ne parviennent pas à égaliser.*** : Simon Hrubec (Avangard Omsk)** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)* : Eric O'Dell (Dynamo Moscou) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur