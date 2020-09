Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le choc du marteau Le Metallurg renverse le CSKA en fin de partie pour l'emporter dans le choc des confrences. Dans l'autre match Oufa l'emporte pniblement et offre son premier point Pkin Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 20/09/2020 06:00 Tweeter

Oufa : 2-3 TAB

CSKA Moscou - Magnitogorsk : 2-4



KHL Le Metallurg renverse le CSKA et l'emporte

Le CSKA en tête de l'Occident reçoit Magnitogorsk bien placé au troisième rang de l'Orient, un bien beau duel interconférence dans ce week end KHL encore amputé de rencontres par la faute de la pandémie SARS-CoV2. La partie commence fort pour les visiteurs qui mettent d'entrée la pression sur la cage moscovite. Ils récupèrent un premier jeu de puissance mais ne parviennent pas à le convertir. Sur l'une de leurs rares actions offensives, les locaux ouvrent la marque. Leipsic lance, le puck heurte le plastron d'Olkinuora ricoche et passe entre ses jambes pour un bien mauvais but. MMK domine nettement mais ne peut égaliser. Le deuxième tiers est plus équilibré, même si les visiteurs restent toujours les plus dangereux, cependant le tableau d'affichage reste toujours le même. Les Ouraliens continuent de canonner et finalement sur un powerplay au début du dernier tiers, débloquent enfin leur compteur. Dronov dépose une offrande au second poteau pour Nestrasil qui pousse au fond et égalise. Joie de courte durée pour les visiteurs, à peine 30 secondes plus tard, Shalunov s'infiltre en zone et laisse pour Karnaukhov qui fusille le portier d'un lancer imparable en pleine lucarne. Magnitka touché mais pas coulé repart de l'avant, Chibisov parvient à servir Prokhorkin seul devant la cage, il mystifie Sharytchenkov en glissant entre ses jambières et égalise. Moins d'une minute après, un lourd lancer de Shvyryov donne pour la première fois l'avantage aux métallurgistes. Le CSKA renversé en moins d'une minute tangue et se fait pénaliser, l'occasion est trop belle pour le Metallurg d'enfoncer le clou d'un bon coup de marteau. Et c'est Beck d'un bon lancer du poignet depuis le cercle gauche qui s'en charge. Le CSKA assommé, peine à réagir et est encore pénalisé, les locaux sont fichus et ne reviennent plus. Victoire de Magnitogorsk qui passe deuxième à l'Est.

Le Kunlun Red Star renforcé par de nouveaux joueurs défie Oufa pour tenter de remporter sa première victoire. Les Bachkirs dominent séchement le premier tiers, mais c'est Foo qui ouvre la marque pour les Chinois. Un excellent début de tiers médiant permet à Jarkov d'égaliser puis à Granlund de donner l'avantage aux visiteurs. Une avance de courte durée, Nikolichin égalise peu après. Malgré une forte domination le Salavat Yulaev ne peut reprendre l'avantage tant Shikin assure (52 arrêts !). Il faut se départager aux tirs au but et les visiteurs marquent deux fois tandis que les locaux ratent toutes leurs tentatives. Victoire serrée mais précieuse pour Oufa qui reste sur le podium et maintient la pression sur le leader. Pékin prend son premier point de la saison.



Etiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolaï Prokhorkin (Metallurg Magnitogorsk)

** : Dmitri Shikin (Kunlun Red Star)

