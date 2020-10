Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le classement se resserre Au milieu de tableau oriental c'est serr, le Torpedo repasse 7e, l'Amur et le Barys se rapprochent des places protges. Kazan tient nettement la tte mais le Traktor et Oufa suivent. A l'Ouest, le Lokomotiv et Podolsk se relancent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 31/10/2020 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Pékin : 2-1

Magnitogorsk - Oufa : 1-4

Tchelyabinsk - Riga : 5-1

Kazan - Novossibirsk : 5-3

Nijnekamsk - Khabarovsk : 1-3

Tcherepovets - Podolsk : 0-3

Nijni Novgorod - Minsk : 6-3

Iaroslavl - Dynamo Moscou : 3-2

Sotchi - Helsinki : REPORTE



hcnh.ru L'Amur s'impose Nijnekamsk et resserre le classement

Helsinki toujours en quarantaine COVID-19 décale son match du jour.

L'Amur se replace tout proche du bon wagon grâce à un bonne victoire remportée à Nijnekamsk. les loups mènent au score depuis le début du deuxième tiers grâce à Enlund. En fin de période, Golubev égalise, Pyanov donne l'avantage aux tigres. Hynek Zohorna double la mise dès la reprise. Khabarovsk verrouille pour assurer sa victoire.

Le Torpedo repasse septième grâce à un bon succès à Minsk. Pourtant les Biélorusses menaient d'une longueur après la première période. Puis 3-1 en début de deuxième vingt. Au dernier tiers Nijni Novgorod inverse la tendance et égalise puis passe nettement devant pour s'imposer confortablement. Kloos et Goncharuk marquent chacun un doublé. Ostin, Urakov, Micharin, Schenfeld comptent également deux points.

Le Barys s'impose dans le match asiatique face à Pékin. Ce sont les renforts étrangers qui font la différence, Lilja et Frattin donnent rapidement deux buts d'avance aux Kazakhs dans le premier tiers. Nikolichin réduit l'écart dès la reprise et puis plus rien, le score ne bouge plus malgré la surdomination de Nur-Sultan qui s'impose donc sur un petit score.

Kazan se maintient en tête de l'Orient en renversant une partie compromise face à Novossibirsk. En effet le Sibir menait 3-0 après un tiers grâce à trois buts en powerplay notamment deux de Komarov. Au début du 2e, Lukoyanov débloque le compteur tatar puis deux buts en supériorité dont un de Da Costa (lire Emets donne l'avantage avant un dernier but en cage vide.

Le Traktor continue son bon parcours et cartonne Riga. Dans cette démonstration, Aberg, Karpukhin et Shvaryov marquent deux points.

Oufa enfonce la tête de Magnitogorsk sous l'eau après un nouveau revers. Un doublé de Granlund donne assez vite une avance confortable aux visiteurs, avant que la paire finlandaise Manninen et Hartikainen ne creusent la marque. Le Salavat Yulaev remplace son adversaire du soir à la cinquième place.



Le Lokomotiv renoue avec le succès en dominant le Dynamo Moscou qui rechute. Longtemps menés au score les locaux marquent deux buts en 18 secondes pour renverser complètement le match et s'imposer.

Le Vityaz se relance avec brio en surclassant Tcherepovets. Le jeune gardien Todykov réalise son premier jeu blanc de sa carrière KHL avec 28 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Markus Granlund (Salavat Yulaev Oufa)

** : Anton Todykov (Vityaz Podolsk)

* : Sergeï Goncharuk (Torpedo Nijni Novgorod)



