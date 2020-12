Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le classico pour le Dynamo Le Dynamo remporte un classico contre le SKA. Minsk, le Spartak et les Jokerit suivent. A l'Est, Oufa et l'Avto assurent dans la bonne partie du tableau, le Barys suit le rythme. Pkin rebondit Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 27/12/2020 06:00 Tweeter

Novossibirsk - Oufa : 1-3

Nur-Sultan - Khabarovsk : 5-2

Ekaterinbourg - Nijnekamsk : 3-0

Dynamo Moscou - Saint-Pétersbourg : 2-1 ap

Omsk - Spartak Moscou : 2-3 ap

Pékin - Tchelyabinsk : 4-3

Minsk - Riga : 3-2 ap

Helsinki - Tcherepovets : 4-3 TAB



KHL Shipatchyov dlivre le Dynamo en prolongation contre le SKA

Le Dynamo Moscou, écrasé par Kazan au réveillon, espérait rebondir dans un classico occidental qui l'oppose à son vieux rival de Saint-Pétersbourg. Le premier tiers est serré et défensif, le score n'évolue pas ni d'un côté ni de l'autre. En powerplay c'est le Dynamo qui ouvre les vannes, Shipatchyov transmet une passe lumineuse dans l'axe à Kagarlitsky qui reprend en one-timer et fusille Samonov qui fracasse sa crosse de rage contre son montant. Le SKA réagit vite et inverse la tendance, Belov égalise d'une mine de la bleue dans le trafic. Malgré leur domination en dernière période, les visiteurs ne peuvent passer Eryomenko. En prolongation c'est un but magnifique qui signe la victoire des policiers. Shipatchyov entre en zone et laisse en retrait, Hietanen, s'avance feinte le lancer mais remet vers Shipatchyov au premier poteau qui pousse dans l'angle.

Minsk remporte laborieusement le duel des Dinamo face à Riga. Pourtant après un excellent premier vingt, les Biélorusses menaient 2-0 grâce à des buts de Menell et Kogalev. Dans un deuxième tiers très morose, Zyryanov réduit l'écart. Riga est clairement dominé mais son nouveau gardien, Nalimov, fait le métier. Parchin égalise dès la reprise du dernier tiers. Il faut disputer une prolongation et c'est finalement, Menell qui clôt le match comme il l'avait commencé en marquant.

Le Spartak revient de loin pour s'offrir une bonne victoire contre Omsk. Mené 2-0 après un tiers par des buts de Yakupov et Khokhlachyov, le club du peuple égalise dans le deuxième vingt. En prolongation, Radil nettoie la lucarne pour offrir la victoire et la sixième place aux Spartakistes.

Les Jokerit s'imposent difficilement à domicile contre Tcherepovets. Les Finlandais mènent pourtant 3-0 en 8 minutes grâce notamment à un doublé d'Haapala, mais petit à petit les sidérurgistes reviennent et finissent par égaliser au début du dernier vingt. Aux tirs au but finalement, Helsinki l'emporte.



hcredstar.com Le Red Star Kunlun domine le Traktor

hcredstar.com Le Red Star Kunlun domine le Traktor

Le Red Star Kunlun renverse complètement la partie très tardivement pour dominer Tchelyabinsk. Pourtant les Pékinois avaient démarrés comme des avions, en marquant deux buts en 27 secondes dès le début du match par Lechtchenko et Foo. Le Traktor surdomine la deuxième période et parvient à égaliser grâce à Sedlak et Kravtsov. Les visiteurs continuent leur pressing et Pilut trouve la faille pour permettre à son équipe de mener pour la première fois de la rencontre. En powerplay, Mozik profite du trafic devant la cage ouralienne pour égaliser d'un puissant slap à seulement six minutes de la fin de match. Le dragon souffle en fin de match, Lechtchenko réalise un mouvement magnifique pour servir Lazarev dans le cercle gauche, il se retourne et enroule un lancer parfait pour trouver la faille à 46 secondes du terme ! Pékin s'impose et peut encore espérer remonter dans le bon groupe, malgré un écart toujours important.

Oufa s'est imposé sans trembler à Novossibirsk, sur le même score qu'il y a quelques jours. Les deux équipes sont à égalité avec un but partout à la fin du premier tiers. Un doublé de Granlund permet aux Bachkirs de l'emporter.

L'Avtomobilist aligne une deuxième victoire de rang en surclassant Nijnekamsk grâce à un tour du chapeau de Dan Sexton. Avec 24 arrêts, Kovar blanchit.

Le Barys persiste dans sa bonne forme hivernale et s'impose assez nettement à domicile contre Khabarovsk grâce notamment à un doublé du Suédois Lilja. Valk et Starchenko marquent également deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dan Sexton (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Brennan Menell (Dinamo Minsk)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Dan Sexton (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Brennan Menell (Dinamo Minsk)

* : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)











