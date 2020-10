Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le cours de l'acier au plus haut Les sidrurgistes du Severstal confirment sa bonne forme. Dans le match oriental, Kazan remporte le derby de justesse Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 28/10/2020 06:00 Tweeter

Kazan - Nijnekamsk : 3-2

Spartak Moscou - Tcherepovets : 3-4



KHL Les sidrurgistes du Severstal se jouent du Spartak

Le Spartak qui remonte rapidement reçoit le Severstal équipe en forme du moment dans le milieu de tableau occidental. Un bon test pour les deux équipes. La partie démarre en trombe côté local, il ne faut que trente secondes au sérial sniper moscovite, Lukas Radil pour ouvrir le score d'une belle reprise depuis le cercle gauche. Le jeu est rapide et plutôt équilibré, les visiteurs font pression pour revenir et Rogov de la bleue profite du trafic devant le but pour égaliser. Hanzl est accroché devant le but et obtient un tir de pénalité, une belle feinte lui permet de remettre le Spartak devant. Dès la reprise, Kapustin contourne la cage et met au fond pour égaliser. Les sidérurgistes jouent leur chance et Bukarts se retrouve seul face au gardien, il gagne son duel et leur donne l'avantage. Le Spartakistes poussent pour égaliser mais Podyapolsky fait des miracles pour tenir le score. En powerplay les sidérurgistes font le show, Provolnev lance de la bleue, Bespalov repousse mais Geraskin reprend victorieusement. Le Spartak réduit l'écart sur un powerplay lorsque Talaluev dévie le lancer de Fyodorov. Les ultimes efforts locaux ne donnent rien et le Severstal s'impose pour s'emparer de la quatrième place !



Kazan s'impose dans le derby tatar de justesse devant le Neftekhimik. Le premier tiers est dominé par les locaux assez nettement, en powerplay Da Costa ouvre la marque (voir Bikmullin égalise, Osipov donne l'avantage. C'est encore en powerplay que les locaux frappent. Da Costa se mue en passeur et dévie une passe lumineuse pour Dawes qui égalise. La dernière période est bien disputée, à deux minutes du terme, Tikhonov s'échappe, on le fait trébucher il tombe sur Barulin au moment où Dawes précipite le palet au fond. Le portier à bout réclamer, après consultation vidéo l'arbitre accorde le but contestable. L'Ak Bars gagne et conforte sa première place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nigel Dawes (Ak Bars Kazan)

** : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)

* : Vladislav Podyapolsky (Severstal Tcherepovets) - Nijnekamsk : 3-2Spartak Moscou -: 3-4Lequi remonte rapidement reçoit leéquipe en forme du moment dans le milieu de tableau occidental. Un bon test pour les deux équipes. La partie démarre en trombe côté local, il ne faut que trente secondes au sérial sniper moscovite,pour ouvrir le score d'une belle reprise depuis le cercle gauche. Le jeu est rapide et plutôt équilibré, les visiteurs font pression pour revenir etde la bleue profite du trafic devant le but pour égaliser.est accroché devant le but et obtient un tir de pénalité, une belle feinte lui permet de remettre le Spartak devant. Dès la reprise,contourne la cage et met au fond pour égaliser. Les sidérurgistes jouent leur chance etse retrouve seul face au gardien, il gagne son duel et leur donne l'avantage. Le Spartakistes poussent pour égaliser maisfait des miracles pour tenir le score. En powerplay les sidérurgistes font le show,lance de la bleue,repousse maisreprend victorieusement. Le Spartak réduit l'écart sur un powerplay lorsquedévie le lancer de. Les ultimes efforts locaux ne donnent rien et le Severstal s'impose pour s'emparer de la quatrième place !s'impose dans le derby tatar de justesse devant le. Le premier tiers est dominé par les locaux assez nettement, en powerplayouvre la marque (voir notre brève ). Les loups inversent la tendance,égalise,donne l'avantage. C'est encore en powerplay que les locaux frappent.se mue en passeur et dévie une passe lumineuse pourqui égalise. La dernière période est bien disputée, à deux minutes du terme,s'échappe, on le fait trébucher il tombe surau moment oùprécipite le palet au fond. Le portier à bout réclamer, après consultation vidéo l'arbitre accorde le but contestable. L'Ak Bars gagne et conforte sa première place.*** : Nigel Dawes (Ak Bars Kazan)** : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)* : Vladislav Podyapolsky (Severstal Tcherepovets) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo