Novossibirsk : 1-4



KHL Le Sibir glace une jeune équipe de Saint-Pétersbourg

Le SKA qui aligne une équipe très rajeunie pour compenser ses absences dûes au COVID affronte le Sibir à la recherche de points. La partie démarre fort côté visiteur, et le slap de Gurkin dévié par le patin d'un défenseur prend le portier pétersbourgeois à contre pied et termine derrière la ligne (0-1).

Le Sibir revient bien au début du deuxième tiers. La même ligne parvient de nouveau à trouver la faille, Gurkin se mue en passeur et relaye pour Chesalin dans l'axe, il gagne son duel et remet les Sibériens devant (1-2).

Piter réagit bien et récupère le palet, il contrôle ouvertement le jeu et se montre très entreprenant devant le but de Säteri mais le portier finlandais tient bon et repousse toutes les tentatives locales permettant de maintenir l'avance de son équipe. Novossibirsk qui résiste bien parvient même à prendre le large au tableau d'affichage. Puustinen subtilise le palet dans la défense locale et vient cueillir le portier local (1-3).

Le dernier tiers est assez équilibré, mais les jeunes pousses du SKA semblent usées, tandis que les Sibériens gèrent tranquillement leur avance. Le slap d'Alekseïev est parfaitement dévié à bout portant par Puustinen (1-4).

Nette victoire du Sibir qui remonte à la septième place en Orient. Le SKA échoue à creuser son avance en tête de l'Occident.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Juuso Puustinen

** : Efim Gurkin

* : Evgeny Chesalin



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

