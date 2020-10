Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le froid revient Le Sibir assure et remonte au classement,e le Torpedo impressionne. Le Lokomotiv continue de tout pulvriser sur sa route, le SKA et le Vityaz se redressent avec brio Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 27/10/2020 06:00 Tweeter

Novossibirsk - Nur-Sultan : 3-1

Magnitogorsk - Nijni Novgorod : 2-3 ap

Oufa - Iaroslavl : 0-5

Helsinki - Ekaterinbourg : REPORTE

Dynamo Moscou - Podolsk : 1-5

Saint-Pétersbourg - Omsk : 5-2



hcsibir.ru Steri bloque le Barys, le Sibir s'impose

Avec 4 joueurs contaminés par la Covid-19 les Jokerit sont contraints de reporter leurs prochains matchs.

Sibir reçoit un adversaire direct, Nur-Sultan pour un match important dans le milieu de tableau oriental. Le premier tiers est nettement aux mains des Kazakhs mais ils ne peuvent déjouer Säteri. Dès la reprise, Shachkov subtilse le palet à la bleue et part en contre, il gagne son duel et ouvre la marque. Le Barys repart au charbon, le lancer de Metalnikov est repoussé par le portier sibérien, mais Lilja reprend victorieusement le rebond et égalise. Les visiteurs sont rapidement pénalisés et Gurkin dévie parfaitement dans l'angle opposé pour Milovzorov qui fusille le portier. Nur-Sultan bombarde tout le dernier tiers mais ne peut revenir, Li conclut la victoire de NSK en cage vide. Le club du flocon de neige repasse huitième, du bon côté de la barre.

Le Torpedo s'impose au forceps à Magnitogorsk. Une égalisation tardive des visiteurs permet de disputer une prolongation. Et c'est Belevitch qui délivre le club du Cerf, toujours septième en Orient.



hcsalavat.ru Pasquale blanchit, le Lokomotiv crase Oufa

Le Lokomotiv qui reste sur huit victoires de suite se déplace à Oufa qui a besoin de se relancer. Rapidement les visiteurs font parler la poudre, Korchkov enfonce la défense et lance, dans la confusion Lander prolonge jusqu'au fond. Le coup de canon d'Ivanov double la mise peu après. Le Lokomotiv continue sa démonstration de force, Kayumov lancé à toute allure vient cueillir Tarasov qui est chassé et remplacé par Metsola devant les filets bachkirs. Ceux-ci se redressent au deuxième tiers mais sans parvenir à déjouer la muraille Pasquale. Iaroslavl poursuit le show, Kovalenko dans le slot parvient à placer la rondelle au second poteau où Ivanov la pousse au fond. Oufa balbutie son hockey, une perte de palet en zone défensive profite encore aux visiteurs, Alekseyev canonne de la bleue et alourdit le score. Le SYU presse pour sauver la face, mais Pasquale ne cède pas et blanchit de nouveau avec 35 arrêts.

Le SKA assure en dominant séchement Omsk dans un gros match interconférences grâce à un très solide dernier tiers qui lui permet de s'échapper au score. Burdasov complète le hat-trick, Marchenko marque également trois points, Vey compte lui quatre mention d'assistance.

Le Vityaz retrouve le sourire en enfonçant encore un peu plus le Dynamo Moscou. Un début de match en fanfare des banlieusards leur permet de mener 3-0 au début du deuxième tiers, les policiers changent de gardien mais il est déjà trop tard, le mal est fait. Les Dynamistes sombrent sous les fautes et s'en tirent avec un cinglant revers. Tedenby marque deux points dans cette belle victoire pour Podolsk qui se rapproche du bon groupe.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anton Burdasov (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Georgy Ivanov (Lokomotiv Iaroslavl)

*** : Anton Burdasov (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Georgy Ivanov (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)











