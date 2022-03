Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le leader élimine le champion Magnitogorsk remporte avec brio le septième match de la série et élimine le champion en titre Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/03/2022 à 06:41 Tweeter

Magnitogorsk - Omsk : 4-0 (4-3)



KHL Le Metallurg de Kochetchkin élimine l'Avangard

Match 7 de tous les espoirs à Magnitogorsk entre les locaux et Omsk, le vainqueur ira défier Tchelyabinsk en finale orientale. La partie commence parfaitement pour les locaux, qui ouvrent le score par Chibisov dès la 2ème minute sur un powerplay. Au quart d'heure de jeu, Maillet laissé imprudemment seul dans le slot, double la mise.

Currie vient encore alourdir la mise au tiers médiant tandis que le bombardement sibérien est bien bloqué par Kochetchkin.

Au dernier tiers, l'Avangard donne tout mais ne parvient pas à battre le gardien géant vétéran de l'Oural. Pendant plus de cinq minutes finales le champion en titre joueà six sans gardien, mais rien n'y fait. Dronov finit par marquer en cage vide pour assurer une cinglante victoire du Metallurg qui retrouve la finale de conférence après une incroyable série. Kochetchkin héros du match aura réalisé pas moins de 41 arrêts pour blanchir ! Fin de règne pour l'Avangard qui part en vacances tête haute dans ce duel de haute volée.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vasily Kochtechkin

** : Grigory Dronov

Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :



