Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le Leopard en chasse Sotchi se relance avec un bon succs Oufa, tout comme Podolsk et le Severstal. A l'Est Kazan remporte sur le fil le match au sommet, le Neftekhimik pareillement dans le match du bas de tableau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 23/09/2020 06:00 Tweeter

Podolsk : 3-4 ap

Tchelyabinsk - Tcherepovets : 0-1

Oufa - Sotchi : 2-3

Pékin - Iaroslavl : FORFAIT Iaroslavl

Kazan - Omsk : 2-1 TAB

Nijnekamsk - Khabarovsk : 3-2 TAB



hcsalavat.ru Sotchi bloque Oufa et l'emporte

Le Lokomotiv massivement touché par le SARS-CoV 2 a annulé le match à Mytichtchi face à Pékin, mais n'ayant pas prévenu à l'avance subit une défaite par forfait.

Sotchi après trois défaites consécutives continue d'affronter les grosses cylindrées du championnat et se déplace à Oufa pour une partie qui s'annonce délicate. Le premier tiers voit le Leopard jouer sa partition avec brio et dominer les débats. Logiquement les visiteurs ouvrent la marque, Pogorichny slape de la bleue, Kolgotin dévie au fond. Sotchi reprend fort au deuxième tiers, Shmelyov contourne la cage et remet parfaitement au premier poteau où Galimov n'à plus qu'à pousser dans l'angle mort pour doubler la mise. Tochitsky en break ne tarde pas à creuser l'écart. Les locaux sonnés, parviennent à bien réagir et dans la minute qui suit Manninen débloque le compteur. Le Salavat Yulaev inverse la tendance et presse pour revenir. En double supériorité, Kugrychev réduit l'écart. Oufa pousse mais ne peut plus passer Lassinantti. Sotchi s'impose pour la première fois en Bachkirie depuis quatre ans ! Une victoire qui relance le Leopard à la huitème place.

Le Severstal remporte un match serré à Tchelyabinsk. Un unique but de Gareev marqué en fin de partie a suffit pour gagner. Podyapolsky blanchit avec 21 arrêts. Les sidérurgistes s'emparent de la place du classement occidental.

Victoire très précieuse pour le Vityaz en déplacement sur la glace d'Ekaterinbourg malgré deux assistances de l'inusable Datsyuk. Les banblieusards menaient même 3-1 à la moitié de la partie, mais un gros effort local ramène les deux équipes dos à dos. En prolongation, Daugavins remonte la glace contourne le but et expédie la rondelle au fond pour offrir la victoire à Podolsk. Ekaterinbourg -: 3-4 apTchelyabinsk -: 0-1Oufa -: 2-3- Iaroslavl : FORFAIT Iaroslavl- Omsk : 2-1 TAB- Khabarovsk : 3-2 TABLe Lokomotiv massivement touché par le SARS-CoV 2 a annulé le match à Mytichtchi face à Pékin, mais n'ayant pas prévenu à l'avance subit une défaite par forfait.après trois défaites consécutives continue d'affronter les grosses cylindrées du championnat et se déplace àpour une partie qui s'annonce délicate. Le premier tiers voit le Leopard jouer sa partition avec brio et dominer les débats. Logiquement les visiteurs ouvrent la marque,slape de la bleue,dévie au fond. Sotchi reprend fort au deuxième tiers,contourne la cage et remet parfaitement au premier poteau oùn'à plus qu'à pousser dans l'angle mort pour doubler la mise.en break ne tarde pas à creuser l'écart. Les locaux sonnés, parviennent à bien réagir et dans la minute qui suitdébloque le compteur. Le Salavat Yulaev inverse la tendance et presse pour revenir. En double supériorité,réduit l'écart. Oufa pousse mais ne peut plus passer. Sotchi s'impose pour la première fois en Bachkirie depuis quatre ans ! Une victoire qui relance le Leopard à la huitème place.Leremporte un match serré à. Un unique but demarqué en fin de partie a suffit pour gagner.blanchit avec 21 arrêts. Les sidérurgistes s'emparent de la place du classement occidental.Victoire très précieuse pour leen déplacement sur la glace d'malgré deux assistances de l'inusable. Les banblieusards menaient même 3-1 à la moitié de la partie, mais un gros effort local ramène les deux équipes dos à dos. En prolongation,remonte la glace contourne le but et expédie la rondelle au fond pour offrir la victoire à Podolsk.



Kazan s'impose au forceps dans le match au sommet face à Omsk. Les Tatars prennent les commandes grâce à un but de Galiev mais sont rejoints par une réalisation de Kaski. Finalement l'Ak Bars l'emporte aux tirs au but pour un sixième succès de rang. Omsk et Kazan partagent la tête de l'Orient avec l'Avtomobilist tous a égalité de points.

Le Neftekhimik a également du batailler pour l'emporter dans le duel des bas-fonds face à Khabarovsk. Les visiteurs mènent 2-0 après un tiers, mais les locaux égalisent en deuxième période. Après une interminable séance de fusillade, les Loups sont vainqueurs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Tochitsky (Leopard Sotchi)

** : Vladislav Podyapolsky (Severstal Tcherepovets)

* : Pavel Datsyuk (Avtomobilist Ekaterinbourg)

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo