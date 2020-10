Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le magicien Datsyuk Datsyuk marque un doubl et 3 points pour donner la victoire l'Avtomobilist. Dans l'autre match Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 12/10/2020 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Tchelyabinsk : 3-1

Minsk - Riga : 4-3 TAB



KHL Pavel Datsyuk se joue du Traktor

Deuxième derby de l'Oural de la semaine pour l'Avtomobilist, après une défaite serrée contre le Metallurg, il reçoit le Traktor pour espérer revenir à la deuxième place. L'Avtomobilist démarre pied au plancher et met la pression d'entrée de jeu. Golychev délivre une passe parfaite dans l'axe à Datsyuk, le capitaine vient coller la rondelle juste sous la barre pour l'ouverture des compteurs. Le Traktor accélère pour revenir, sans résultat. La fin de tiers est houleuse, Genoway et Sedlak s'empoignent, ils sont expulsés. Le tiers médiant offre un beau spectacle, le jeu est rapide, intense et disputé, mais le score ne bouge pas. Tchelyabinsk est sanctionné à l'entame du dernier tiers, Byvaltsev subtilise le palet à la bleue et part en break, il gagne son duel et égalise. Le powerplay s'installe, Datsyuk met en retrait à l'angle opposé pour Makeyev qui remet au centre où Obidin dévie au fond dans une clameur. Ekaterinbourg accélère et domine séchement le jeu. Un powerplay tardif permet aux locaux de creuser leur avance, Datsyuk d'un coup de poignet dont il a le secret nettoie la lucarne adverse. L'inoxydable magicien s'offre 3 points dans ce match à 42 ans il pointe déjà à 15 points en 14 matchs ! Ekaterinbourg grimpe à la deuxième place, tout roule pour l'Avtomobilist.



Minsk remporte difficilement la partie qui l'oppose à Riga. Par deux fois les Biélorusses prennent l'avantage au score grâce à Protas et Buinitsky mais un doublé de Mitchell permet aux visiteurs d'égaliser à deux reprises. Minsk continue de faire l'effort et Sharangovitch remet les siens devant pour la troisième fois. Les Lettons ne paniquent pas et attendent leur heure, elle ne tarde pas et Komarek égalise à son tour. Après une prolongation qui voit les locaux dominer stérilement, les deux Dinamo doivent se départager aux tirs au but. Klinkhammer va donner la victoire à Minsk qui conserve sa troisième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pavel Datsyuk (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Zack Mitchell (Dinamo Riga)

* : Alekseï Makeyev (Avtomobilist Ekaterinbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

