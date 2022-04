Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le marteau met en pièces le tracteur Le Metallurg écrase le Traktor et se rapproche un peu plus de la finale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/04/2022 à 09:58 Tweeter

Magnitogorsk : 0-6 (1-3)



KHL Le Metallurg écrase le Traktor au match 4

Le Metallurg n'a pas fait de détails à Tchelyabinsk et écrase son adversaire au match 4. Il a remporté les deux matchs à l'extérieur et n'est désormais plus qu'à un succès de la finale de la Coupe Gagarin. dans un premier tiers plutôt équilibré, le Metallurg réussit tout ce qu'il entreprend et inscrit trois buts, signés Zernov, Goldobin et Leipsic.

Le Traktor surdomine le tiers médiant mais Kochetchkin est imbattable et repousse toutes les tentatives. Maillet profite d'un powerplay et d'un des rares tirs métallurgistes du tiers pour alourdir encore la marque.

Au dernier tiers, Videll et Leipsic marquent encore pour donner une tonitruante victoire pour Magnitogorsk. Kochetchkin blanchit avec 29 arrêts.

Prochain match à Magnitogorsk, si les locaux l'emportent alors s'en serait déjà fini des espoirs de Tchelyabinsk qui devra à tout prix gagner tous les prochains matchs s'il veut rejoindre la finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vasily Kochetchkin

** : Philippe Maillet

Tchelyabinsk -: 0-6 (1-3)Len'a pas fait de détails àet écrase son adversaire au match 4. Il a remporté les deux matchs à l'extérieur et n'est désormais plus qu'à un succès de la finale de la Coupe Gagarin. dans un premier tiers plutôt équilibré, le Metallurg réussit tout ce qu'il entreprend et inscrit trois buts, signésetLe Traktor surdomine le tiers médiant maisest imbattable et repousse toutes les tentatives.profite d'un powerplay et d'un des rares tirs métallurgistes du tiers pour alourdir encore la marque.Au dernier tiers,etmarquent encore pour donner une tonitruante victoire pour Magnitogorsk.blanchit avec 29 arrêts.Prochain match à Magnitogorsk, si les locaux l'emportent alors s'en serait déjà fini des espoirs de Tchelyabinsk qui devra à tout prix gagner tous les prochains matchs s'il veut rejoindre la finale.*** : Vasily Kochetchkin** : Philippe Maillet* : Brendan Leipsic











