Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le Metallurg égalise Magnitogorsk domine le match 2 et égalise dans la finale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2022 à 18:53 Tweeter

Magnitogorsk - CSKA Moscou : 6-4 (1-1)



KHL Magnitogorsk remporte le match 2 et égalise dans la finale

Le Metallurg battu au premier match a remis les pendules à l'heure en dominant le CSKA et en égalisant dans la finale.

Dans un premier tiers nettement dominé, Maillet donne logiquement l'avantage aux Métallurgistes. Les cinq premières minutes du tiers médiant donnent lieu à un chassé croisé entre les deux équipes. Le CSKA égalise dès la reprise, Hultström remet les locaux devant dans la foulée. Grigorenko égalise, mais Nekolenko redonne encore l'avantage à Magnitka.

Slepychev parvient à remettre les deux équipes dos à dos à la mi-match. Le Metallurg accélère en fin de période médiane, Zernov puis Leipsic élargissent l'avantage ouralien.

Magnitogorsk gère avec brio la fin de partie et étouffe son adversaire, qui réduit bien anecdotiquement le score en powerplay à l'ultime minute de jeu.

Une victoire convaincante pour les Métallurgistes qui égalisent dans la série finale avant deux rencontres à Moscou qu'il faudra négocier de la même manière.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Philippe Maillet

** : Nikolaï Goldobin

* : Vitaly Abramov - CSKA Moscou : 6-4 (1-1)Lebattu au premier match a remis les pendules à l'heure en dominant leet en égalisant dans la finale.Dans un premier tiers nettement dominé,donne logiquement l'avantage aux Métallurgistes. Les cinq premières minutes du tiers médiant donnent lieu à un chassé croisé entre les deux équipes. Le CSKA égalise dès la reprise,remet les locaux devant dans la foulée.égalise, maisredonne encore l'avantage à Magnitka.parvient à remettre les deux équipes dos à dos à la mi-match. Le Metallurg accélère en fin de période médiane,puisélargissent l'avantage ouralien.Magnitogorsk gère avec brio la fin de partie et étouffe son adversaire, qui réduit bien anecdotiquement le score en powerplay à l'ultime minute de jeu.Une victoire convaincante pour les Métallurgistes qui égalisent dans la série finale avant deux rencontres à Moscou qu'il faudra négocier de la même manière.*** : Philippe Maillet** : Nikolaï Goldobin* : Vitaly Abramov © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur