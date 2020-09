Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le peuple se relève Le Spartak rebondit à domicile, Oufa peine mais l'emporte Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/09/2020 à 06:00 Tweeter

Oufa - Podolsk : 6-5

Spartak Moscou - Khabarovsk : 3-1

Riga - Dynamo Moscou : forfait Riga



Riga n'a pu présenter d'équipe à cause de la pandémie de SARS-CoV 2 pour le match face au Dynamo il subit donc un forfait.

Le Spartak dans une mauvaise passe reçoit Khabarovsk qui semble en meilleure forme sur ses dernières rencontres. Les locaux dominent séchement le premier tiers, mais ce sont les visiteurs qui ouvrent les compteurs, Tomas Zohorna bien placé, nettoie la lucarne opposée. Les Spartakistes continuent de pousser, Zubarev slape de la bleue, le tir est dévié par la défense, Tsypalkov récupère le rebond et le pousse au fond pour égaliser. Dans les dernières secondes du deuxième tiers, Zubov lance, Shirokov reprend au vol et relaye dans la cage. Les deux équipes livrent une belle partie au dernier vingt. Les Moscovites doublent leur avance en powerplay, Lehterä derrière le but remet dans l'enclave où Radil reprend victorieusement. Victoire du Spartak qui s'empare de la huitième place.

Le Vityaz aligne les bons succès il n'est pas passé loin d'un nouvel exploit à Oufa. Après à peine six minutes de jeu les visiteurs mènent déjà 2-0 grâce à Danforth et Malykhin. Profitant d'un powerplay, les Bachkirs reviennent au score mais dans la foulée Grebenchikov redonne le large aux siens. Un doublé d'Amirov en powerplay permet aux Verts d'égaliser. Le Vityaz joue crânement sa chance et profite d'une supériorité pour repasser devant à deux reprises, mais à chaque fois, Oufa raccroche. Le rookie Pustozyorov parvient à donner l'avantage aux locaux pour la première fois de la partie, cela suffit pour le Salavat Yulaev qui tient jusqu'au bout et l'emporte ce qui lui permet de recoller au deux premières places.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Soshnikov (Salavat Yulaev Oufa)

** : Kaspars Daugavins (Vityaz Podolsk)

* : Rodion Amirov (Salavat Yulaev Oufa)



