Hockey sur glace - KHL : Le sourire du Joker Les Jokerit impressionnent domicile, le Lokomotiv et le Spartak l'emportent galement. A l'Est, le Metallurg continue son parcours sans faute, talonn de prs par Kazan Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 10/09/2020 06:00

Magnitogorsk - Khabarovsk : 3-1

Helsinki - Nijnekamsk : 6-0

Dynamo Moscou - Iaroslavl : 2-3

Spartak Moscou - Oufa : 5-3

Minsk - Kazan : 4-5



KHL Les Jokerit cartonnent le Neftekhimik

Helsinki se balade à domicile face à un Neftekhimik inexistant dans ce match. Lehtonen marque deux buts et trois points, même total pour Pakarinen, Schroeder marque deux buts. Avec 23 arrêts, Lindbäck blanchit.

Le Lokomotiv reste en tête de l'Occident grâce à un nouveau succès cette fois face au Dynamo Moscou. Pourtant le club de la police a longtemps mené au score mais un gros effort des visiteurs en dernière période leur permet d'emporter le match.

Le Spartak signe un second succès de rang en infligeant à Oufa sa première défaite de la saison. A égalité après le premier tiersz, les deux équipes se rendent coup pour coup mais un excellent match de Lehterä auteur de 4 points ainsi que deux points de Djuse permettent au club du peuple de l'emporter.



Magnitogorsk reste dans le quatuor de tête en Orient avec 3 victoires en 3 matchs, il s'est cette fois débarassé de l'Amur. Rapidement mené au score, le Metallurg égalise et passe devant à la mi-match en à peine une minute de jeu. Il gère son avantage jusqu'à la fin et Prokhorkin asseoit la victoire en marquant en cage vide.

Kazan recolle au sommet de l'Orient avec un succès plutôt compliqué remporté à Minsk. En effet les Biélorusses ont fait la course en tête durant plus de quarantes minutes. Mais un énorme début de dernier tiers permet aux Tatars de marquer trois buts en moins de 10 minutes et de s'imposer. A noter l'excellente partie de Galiev avec ses 3 points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jori Lehterä (Spartak Moscou)

** : Mikko Lehtonen (Jokerit Helsinki)

