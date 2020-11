Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le tombeau des favoris Omsk et Magnitogorsk se prennent les pieds dans le tapis chez des adversaires largement leur porte. Le Barys subit une dsillusion domicile face Minsk Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 16/11/2020 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Omsk : 2-1

Novossibirsk - Magnitogorsk : 3-2

Nur-Sultan - Minsk : 1-4



hcamur.ru L'Amur Khabarovsk surprend Omsk

L'Amur battu sur le fil lors de son dernier match, reçoit Omsk, un des ténors de la conférence orientale. Un duel déséquilibré sur le papier, mais pas sur la glace. Le premier tiers est disputé et très agréable à regarder, les deux équipes se rendent coup pour coup. En fin de période, Mikhasyonok part en break, passe en retrait dans son dos pour Arkhipov son lancer est touché par Hrubec mais termine quand même au fond du but sibérien. Dès la reprise, les tigres frappent de nouveau. Polunin fonce au but, d'un superbe mouvement il emporte le défenseur et déjoue le portier pour doubler la mise. L'Avangard renverse la tendance et sur une infériorité numérique parvient à revenir au score, Potapov profite de l'écran devant le but local pour réduire l'écart. Omsk mitraille durant toute la dernière période mais Alikin tient bon et offre la victoire à Khabarovsk.

Après deux nets revers, le Sibir se reprend à domicile en dominant Magnitogorsk qui peine toujours à retrouver un deuxième souffle dans cet automne. Le premier tiers est vierge de but, Gurkin lancé à toute allure ouvre les compteurs dès l'entame du deuxième tiers. En powerplay, Gurkin double encore la mise. Le Metallurg réagit bien, Prokhorkin et Mozyakin trouvent la faille pour égaliser. Puustinen d'un lancer surpuissant remet NSK devant jusqu'au bout. Le Sibir l'emporte et se rapproche de la 8e place.



Le Barys a sombré à domicile et échoue à sécuriser sa place au chaud, Minsk enchaîne une troisième victoire dans son déplacement en Orient et repasse 4e. Un doublé de Kozun permet aux visiteurs de mener confortablement après un tiers. En powerplay, Sharangovitch creuse encore l'avance biélorusse au tiers médiant. Les locaux poussent mais ne parviennent pas à marquer. Finalement, Lilja trouve la faille en supériorité. Minsk marque un quatrième but pour avoir le dernier mot.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Efim Gurkin (Sibir Novossibirsk)

** : Brandon Kozun (Dinamo Minsk)

* : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)



