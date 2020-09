Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le Traktor redémarre Le Traktor se relance bien, Omsk, Oufa, le Metallurg et l'Avtomobilist assurent. A l'Ouest, Minsk se replace en haut de tableau, Sotchi prend un bon point Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/09/2020 à 06:00 Tweeter

Oufa - Nijni Novgorod : 6-2

Nijnekamsk - Ekaterinbourg : 3-6

Omsk - Saint-Pétersbourg : 4-3

Podolsk - Minsk : 2-4

Spartak Moscou - Tchelyabinsk : 1-2

Sotchi - Magnitogorsk : 0-1 TAB



Le Traktor en difficultés cherche toujours à rebondir et une deuxième victoire, il se déplace dans la capitale pour y affronter le Spartak. La partie démarre mal pour les locaux, une relance catastrophique dans l'axe profite à Sedlak qui décale Kravtsov qui fusille le portier moscovite. Les visiteurs maintiennent cette avance après 20 minutes et dominent nettement le deuxième vingt. Hyka lance dans le trafic, Bailen dévie au fond. Les Spartakistes renversent la tendance en dernière période, Lyubimov réduit l'écart en powerplay. L'infernale pression des rouges et blancs ne donne rien, Fedotov ne cède plus. Tchelyabinsk l'emporte et rebondit en milieu de tableau oriental.

L'Avangard reste en tête de l'Orient avec un bon succès contre Saint-Pétersbourg. Un excellent premier quart d'heure permet aux Eperviers de marquer trois buts dont deux de Zernov. Le SKA revient très fort au deuxième tiers et score à trois reprises pour égaliser. Omsk reprend les devants au dernier vingt avec un but en infériorité numérique signé Semyonov. Piter bombarde tout le reste du match mais Garipov a fermé la porte à double tour et maintient le score jusqu'au bout.

Le Salavat Yulaev brille à domicile et surclasse Nijni Novgorod. Dans cette partie, Hartikainen marque la bagatelle de 5 points, 4 pour Granlund et Manninen deux. Une sacrée performance offensive pour les Bachkirs.

Magnitogorsk peine à l'emporter à Sotchi, il n'y arrive qu'aux tirs au but grâce à Karpov. Mais les deux points lui permettent de maintenir la deuxième place orientale. Le Leopard prend un bon point.

L'Avtomobilist assure lui aussi sur la glace de Nijnekamsk. Un excellent début de match permet aux visiteurs de mener 4-0 après un seul tiers. Ils réduisent ensuite l'allure permettant aux Loups de se rapprocher à deux longueurs en fin de partie, mais un dernier but en cage vide enfonce le clou du cercueil des locaux. A noter les trois points de Sexton et les deux de Bocharov, Golychev, Macek et Holland.



Minsk confirme son bon début de saison en s'imposant logiquement à Podolsk. Les Biélorusses font la course en tête tout le match et prennent un avantage décisif dans le deuxième tiers avec trois buts, dont deux points pour Sharangovitch.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)

** : Dan Sexton (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Egor Sharangovitch (Dinamo Minsk)



