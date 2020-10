Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le trône retrouvé L'Avtomobilist retrouve la première place de la conférence orientale. Dans l'autre match le Spartak de Znaork joue un tour au SKA Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/10/2020 à 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg : 2-5

Omsk - Riga : REPORTE

Saint-Pétersbourg - Spartak Moscou : 1-4



hcnh.ru L'Avtomobilist de Platt gagne à Nijnekamsk et repasse 1er

L'Avtomobilist s'impose avec brio à Nijnekamsk et reprend la première place de la conférence orientale. Il ne faut que 4 petites minutes pour voir Vasilievsky ouvrir les compteurs. A peine 20 secondes plus tard Obidin double la mise, les locaux sont déjà à la peine, mais ne capitulent pas. Ils profitent d'un ralentissement de leur adversaire pour réduire l'écart grâce à Bikmullin. L'Avto refait le break avant la première sirène grâce à un troisième but. Le deuxième tiers est très nettement dominé par les visiteurs mais pourtant Khairullin qui trouve un petit espace dans la défense ouralienne parvient à réduire la marque. Une belle récupération en zone offensive permet à Platt de servir Golychev dans l'axe qui double de nouveau la mise. Dans la foulée, Golychev subtilise le palet au premier poteau, il réalise une superbe remise à l'aveugle dans le slot où Macek alourdit le score pour une nette victoire.



Le Spartak s'est imposé nettement sur le glaçon de Saint-Pétersbourg. Le sorcier moustachu Znarok a joué un bien mauvais tour à son ancienne équipe. Fyodorov ouvre le score avant même que la première minute ne soit passée. Kuzmenko égalise mais les visiteurs font le show dans un premier tiers à sens unique et Shirokov pyuis Tsypalkov en powerplay alourdissent la mise avant la première sirène. Les Spartakistes continuent de dominer largement tout le match et Shirokov creuse encore l'écart au dernier vingt. Ce net succès relance le club du peuple à la huitième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anatoly Golychev (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Sergeï Shirokov (Spartak Moscou)

* : Alekseï Vasilievsky (Avtomobilist Ekaterinbourg) Nijnekamsk -: 2-5Omsk - Riga :Saint-Pétersbourg -: 1-4L's'impose avec brio àet reprend la première place de la conférence orientale. Il ne faut que 4 petites minutes pour voirouvrir les compteurs. A peine 20 secondes plus tarddouble la mise, les locaux sont déjà à la peine, mais ne capitulent pas. Ils profitent d'un ralentissement de leur adversaire pour réduire l'écart grâce à. L'Avto refait le break avant la première sirène grâce à un troisième but. Le deuxième tiers est très nettement dominé par les visiteurs mais pourtantqui trouve un petit espace dans la défense ouralienne parvient à réduire la marque. Une belle récupération en zone offensive permet àde servirdans l'axe qui double de nouveau la mise. Dans la foulée,subtilise le palet au premier poteau, il réalise une superbe remise à l'aveugle dans le slot oùalourdit le score pour une nette victoire.Les'est imposé nettement sur le glaçon de. Le sorcier moustachua joué un bien mauvais tour à son ancienne équipe.ouvre le score avant même que la première minute ne soit passée.égalise mais les visiteurs font le show dans un premier tiers à sens unique etpyuisen powerplay alourdissent la mise avant la première sirène. Les Spartakistes continuent de dominer largement tout le match etcreuse encore l'écart au dernier vingt. Ce net succès relance le club du peuple à la huitième place.*** : Anatoly Golychev (Avtomobilist Ekaterinbourg)** : Sergeï Shirokov (Spartak Moscou)* : Alekseï Vasilievsky (Avtomobilist Ekaterinbourg) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo