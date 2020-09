Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les Bisons franchissent la neige Dans l'unique match de la journe (les autres ayant t annul par faute de cas de covid) Minsk s'impose difficilement domicile Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 22/09/2020 06:00 Tweeter

Minsk - Novossibirsk : 5-4



KHL Minsk rsiste au Sibir et l'emporte pour la 3e fois de suite

Minsk après un bon début de saison va essayer de confirmer à domicile face à Novossibirsk qui tente de retrouver un second souffle afin de rester dans le bon groupe. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena pour ce match. En effet il ne faut que 15 secondes à Kozun pour dévier avec pas mal de réussite la passe de Klinkhammer (1-0).

Une perte de palet catastrophique de la défense sibérienne profite à Prince qui seul en break échoue sur un défenseur, le puck repart dans l'autre sens, Prince le récupère et le propulse au fond pour un deuxième but en à peine une minute (2-0).

Après ce début en fanfare, Minsk continue de jouer avec efficacité et ne se relâche pas. Le Sibir sort un peu la tête de l'eau et tente sa chance, sans succès avant la sirène.

Les efforts des visiteurs finissent par payer au début du deuxièem tiers. A quatre contre quatre, Khabarov reprend victorieusement un gros rebond lâché par le portier biélorusse (2-1).

Mais alors que le score se rapproche, NSK commet une faute stupide sanctionné par un tir de pénalité et bien converti par Prince (3-1).

Le Sibir ne lâche pas ses efforts et accélère au début du dernier vingt, Minsk plie et finit par céder. Jokipakka slape de la bleue, Oleg Li dévie au fond pour réduire l'écart (3-2).

Novossibirsk se rue en avant et se découvre donc. Lodnia en profite pour contrer, il se rue en avant et dévie pour Sharangovitch qui bute à plusieurs reprises sur Krasikov, il parvient à remettre en retrait et dans l'axe pour Menell qui fusille le portier pour redonner de l'air aux siens (4-2).

Avec patience et courage, le Sibir repart au charbon et presse sur le but adverse. Minsk plie de tous côtés et est pénalisé. Puustinen en powerplay permet encore aux siens de se rapprocher (4-3).

Novossibirsk pousse de toutes ses forces et envoie son adversaire dans les cordes, les lancers pleuvent. En fin de partie les visiteurs sortent leur gardien mais Klinkhammer en profite pour marquer en cage vide (5-3).

Qu'à cela ne tienne, le Sibir continue de jouer à six avec son gardien sur le banc. Sannikov longe la cage et réduit encore la mise (5-4).

Le Sibir donne tout pour revenir, mais il ne reste plus assez de temps, Minsk remporte sa troisième victoire consécutive.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Shane Prince

** : Nikolaï Timashov

* : Rob Klinkhammer



