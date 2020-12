Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les derniers terminent bien l'année Sotchi, Pékin, Nijnekamsk et Riga terminent l'année avec une bonne victoire. Le Dynamo et les Jokerit grimpent à l'Ouest. Le Torpedo et le Barys assurent dans le milieu de tableau oriental Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/12/2020 à 06:00 Tweeter Riga : 2-5

Omsk - Pékin : 3-4 TAB

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 3-2 ap

Nijni Novgorod - Iaroslavl : 6-5

Dinamo Minsk - Nijnekamsk : 4-5

Podolsk - Dynamo Moscou : 1-5

Sotchi - Tcherepovets : 6-2

Helsinki - Saint-Pétersbourg : 2-1



KHL Nijnekamsk s'impose à Minsk et conclut bien l'année Spartak Moscou -: 2-5Omsk -: 3-4 TAB- Magnitogorsk : 3-2 ap- Iaroslavl : 6-5Dinamo Minsk -: 4-5Podolsk -: 1-5- Tcherepovets : 6-2- Saint-Pétersbourg : 2-1 Neftekhimik bon dernier, parvient à boucler l'année en beauté avec un succès à Minsk. Pourtant malgré leur domination les visiteurs ne marquent pas et même encaissent un but, Prince s'y reprend à trois fois mais parvient à trouver la faille. Dès la reprise, Shafigullin profite d'un palet qui traîne dans la zone pour égaliser. Sushko ne tarde pas à remettre les siens devants. Dans la foulée, les loups reviennent sur un but magnifique. Hudacek temporise et sert Enlund dans le slot, il remet en retrait pour Bryntsev qui égalise. A quatre contre quatre, Osipov donne l'avantage aux visiteurs. Hudacek en powerplay, double la mise. Minsk hausse le ton en dernier vingt, Eryomenko rapproche le score. Le même Eryomenko égalise à 1'30 du terme. Mais une sortie de zone catastrophique des locaux permet à Hudacek de servir Khairullin seul devant le portier, il glisse au fond à 38 secondes de la sirène et donne la victoire aux siens.

Le Torpedo remporte un match prolifique en buts face à Iaroslavl. Le Lokomotiv avait pourtant bien démarré en prenant l'avantage au score à deux reprises. Les locaux renversent complètement le match et mènent après un tiers. Le Loko revient fort au deuxième vingt, égalise et reprend les commandes. Profitant de l'indiscipline des visiteurs le cerf égalise, et repasse devant. Pour la cinquième fois, le score va être de parité au début du dernier vingt. Schenfeld remet les siens devant, jusqu'au bout cette fois. Jafyarov signe trois points dans cette victoire.

Le Barys termine sur un succès difficile mais précieux face à Magnitogorsk. C'est Frattin le héros du jour au Kazakhstan, il ouvre la marque au premier tiers avant de donner la victoire en prolongation après que les visiteurs aient égalisés dans l'ultime minute de jeu.

Pékin confirme en s'imposant avec brio face à Omsk. Par deux fois les Chinois prennent l'avantage au score, mais leur adversaire parvient à revenir à chaque fois. Ce qui permet à Kovaltchuk dans l'axe de marquer son premier but pour son retour en KHL. L'Avangard prend les devants au score, mais Kunlun arrache l'égalisation dans les derniers instants. Aux tirs au but c'est le Red Star qui l'emporte pour terminer l'année 2020 sur un succès brillant.



hcsochi.ru Sotchi se relance bien pour le dernier match de 2020

Sotchi retrouve le sourire pour le dernier match de l'année avec une tonitruante victoire à domicile face à Tcherepovets. Un excellent premier tiers permet au Leopard de mener 3-0 grâce à Galimov, Feoktistov et Rudenkov. Le Severstal se relance bien au deuxième tiers et parvient à marquer deux fois pour revenir à une longueur. Les locaux ne paniquent pas et haussent le ton, un doublé de Shmelyov leur permet de reprendre le large. Galimov marque son deuxième but du match dans l'ultime période pour conclure un match très solide.

Le Dynamo Moscou poursuit son show en corrigeant Podolsk. Le capitaine Shipatchyov continue de s'illustrer avec deux nouveaux points, même socre pour Efremov. Un bon succès qui permet au club de la police de grimper à la troisième place occidentale juste avant la fin de l'année 2020.

Excellente opération pour les Jokerit également, qui remportent le derby du golfe de Finlande face au SKA. Une victoire qui propulse Helsinki à la cinquième place du classement de la conférence occidentale.

Riga termine bien l'année avec une nette victoire contre le Spartak. Un vrai match référence, enfin, pour les Lettons, pourtant menés au début du deuxième tiers. Indrasis marque trois points, Dzierkals et Darzins en comptent deux. Malgré ce bon succès, le Dinamo reste encore très loin de la sortie du tunnel.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hudacek (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Matthew Frattin (Barys Nur-Sultan)



