KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHl : Les favoris en petite forme Le Metallurg, le SKA et le CSKA s'imposent sans briller tandis que Kazan se fait balayer par le Vityaz Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 05/09/2020 09:29

Magnitogorsk - Pékin : 2-1

Nijnekamsk - Saint-Pétersbourg : 1-2

Kazan - Podolsk : 0-4

CSKA Moscou - Sotchi : 3-1



Le Metallurg démarre sa saison à domicile face à Pékin, l'occasion de montrer son renouveau. rapidement en contrôle de la rencontre, les Ouraliens font le jeu mais Shikin retarde longtemps l'échéance. En powerplay, Karpov derrière la cage sert Plotnikov qui reprend victorieusement. la partie s'équilibre lors du tiers médiant mais le score n'évolue pas. La partie est disputée et agréable, un powerplay tardif permet aux locaux de doubler la mise. Beck lance, Pesonen dévie au fond. Le dragon presse pour revenir, dans un ultime effort à six contre quatre en powerplay, Pedan débloque enfin le compteur mais à l'ultime seconde de jeu, il est trop tard, Magnitka l'emporte.



Le Vityaz frappe les esprits pour son premier match en allant corriger Kazan. Il faut moins d'une minute à Voronkov pour donner l'avantage aux visiteurs. Dergachyov double la mise en deuxième vingt. Les Tatars poussent pour revenir mais Ejov repousse tous les lancers (26) et blanchit. Les locaux sortent leur gardien mais le Chevalier marque deux fois dans la cage vide pour en finir.

Le SKA s'impose sur un petit score à Nijnekamsk, rapidement devant grâce à Ojiganov, les visiteurs doublent la mise par Burdasov en powerplay. Les loups recollent au dernier vingt mais malgré leurs efforts ne peuvent égaliser.

Petit succès pour le CSKA face à Sotchi mais cela lui permet de prendre (déjà) la première place occidentale. Nilsson avait même donné l'avantage au Leopard mais les locaux égalisent peu après. Deux buts en deux minutes par Robinson et Karnaukhov permet au CSKA de l'emporter.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Ejov (Vityaz Podolsk)

** : Aleksandr Dergatchyov (Vityaz Podolsk)

* : Aleksandr Samonov (SKA Saint-Pétersbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

