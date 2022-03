Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les favoris petitement et le Barys Le Traktor,le CSKA difficilement, et le Barys qui crée la surprise ont remporté leur premier match de playoffs Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2022 à 09:35 Tweeter

Tchelyabinsk - Nijnekamsk : 4-3 (1-0)

Magnitogorsk - Nur-Sultan : 2-3 (0-1)

CSKA Moscou - Iaroslavl : 4-3 ap (0-1)



KHL Le Barys emmené par Ortio bloque Magnitka

La surprise de cette première journée de playoffs c'est la victoire du Barys sur la glace de Magnitogorsk. Pourtant les locaux ont surdominé la partie mais se sont heurtés à un excellent Ortio auteur de 38 arrêts. Les Kazakhs ont été réalistes sur leur peu d'occasions et le sniper slovaque médaillé olympique Jurčo a inscrit deux buts.

Le Traktor a remporté son premier match des playoffs mais force est de constater qu'il n'a pas vraiment éblouit face au Neftekhimik. En effet les locaux ont été menés à trois reprises au score notamment grâce à deux points de Lechtchenko. Tchelyabinsk est parvenu à égaliser trois fois et finalement Tertychny marque le but de la victoire à 2'43 du terme. Pulkkinen, Sedlak et Hyka ont tous marqué deux points.



A l'Ouest un seul match puisque le Spartak est automatiquement qualifié au deuxième tour après la décision des Jokerit de quitter la KHL après l'invasion russe de l'Ukraine. Le CSKA a laborieusement remporté le match un contre un courageux Lokomotiv. Les visiteurs sont pourtant nettement dominateurs dans les deux premiers vingts mais le score est de deux partout après quarante minutes. Le CSKA est plus pressant au dernier tiers mais chaque équipe marque un but et il faut disputer une prolongation, la première des séries. Popov contourne la cage à toute allure remet à la bleue pour Kiselevitch qui lance, le puck rebondit dans le trafic et arrive devant l'angle ouvert et Sorkin le pousse au fond pour donner la victoire au CSKA.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomas Jurčo (Barys Nur-Sultan)

** : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)

