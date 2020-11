Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les leaders écrasés Omsk surclasse Kazan tandis que le Sibir écrase le CSKA, les deux leaders ont été balayé dans cette journée. Riga remporte difficilement le duel des mal classés Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/11/2020 à 06:00 Tweeter

Riga : 4-5 ap

Omsk - Kazan : 3-0

CSKA Moscou - Novossibirsk : 1-5



KHL Le Sibir écrase le CSKA Moscou et revient 7ème

Le CSKA en forme reçoit Novossibirsk qui bataille pour rester dans le bon wagon. La partie commence bien pour les visiteurs, Li ouvre les vannes dès la 4e. Les locaux peinent à retrouver leur hockey mais au talent reviennent tout de même au score à la mi-tiers, sur un contre solitaire de Mamin. Le Sibir extrêmement dominateur repasse logiquement devant. Shachkov part en break, bien bloqué par la défense, il parvient à laisser en retrait pour Chesalin, qui place parfaitement au premier poteau pour Sayustov qui n'a plus qu'à pousser dans la cage ouverte. Le CSKA est pénalisé en fin de tiers, au début du deuxième sur powerplay, Ruohomaa trouve la faille pour doubler l'écart. Les Moscovites se relancent mais butent sur Säteri, impénétrable. L'indiscipline locale coûte cher, Romantsev alourdit encore la mise en supériorité numérique. Le CSKA accélère et bombarde au dernier tiers mais sans parvenir à déjouer le portier finlandais. Continuant d'exploiter au maximum son powerplay le Sibir marque un cinquième but, Ermakov s'en charge cette fois. Tonitruant succès du Sibir qui repasse 7ème à l'Est après cette victoire cinglante contre le leader occidental, la 1ère face au CSKA depuis 10 ans !

L'Avangard remporte avec brio le duel au sommet en corrigeant Kazan sous les yeux de l'inoxydable Jagr dans les tribunes VIP. Un excellent début de match permet aux Eperviers de mener 2-0 après 20 minutes. Hrubec blanchit avec 18 arrêts tandis que Knight marque un doublé. Omsk revient à quatre point de son adversaire du jour, toujours premier, mais les Sibériens ont deux matchs en retard, le palet est donc plutôt dans leur camp.



Riga se déplaçait dans la banlieue moscovite pour y affronter Pékin, le duel des derniers de chaque conférence. Comme lors de leur dernière bataille, ce sont les Lettons qui l'emportent, mais cette fois difficilement. Pourtant le Dinamo menait 3-1 à l'entame du deuxième tiers, mais un doublé de Shinkaruk en powerplay permet aux "locaux" d'égaliser. Les unités spéciales tournent à plein régime puisque chaque équipe va encore marquer dans cette configuration. Il faut disputer une prolongation, et en toute fin de celle-ci, Parchin plein axe donne la victoire aux grenats.



*** : Daniil Romantsev (Sibir Novossibirsk)

** : Miks Indrasis (Dinamo Riga)

* : Corban Knight (Avangard Omsk)











