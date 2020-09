Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les Métallos et les Cheminots Le Metallurg domine le Lokomotiv sur le fil et suit toujours Omsk plus que jamais leader après sa victoire. Le Torpedo et le Traktor assurent en milieu de tableau tandis que le Nefte est à la relance. Minsk poursuit sa série Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/09/2020 à 06:00 Tweeter

Nijnekamsk : 3-4

Iaroslavl - Magnitogorsk : 2-3 TAB

Tcherepovets - Minsk : 1-4

Nijni Novgorod - Kazan : 4-2

Omsk - Helsinki : 3-2 ap

Sotchi - Tchelyabinsk : 2-4

Riga - CSKA Moscou : Riga forfait



KHL Beau duel entre le Lokomotiv et le Metallurg

Nouveau forfait pour Riga incapable d'aligner une équipe complète à cause de la situation sanitaire.

Iaroslavl essaie de se relancer et reçoit Magnitogorsk également à la recherche d'un second souffle. Le premier tiers est de bon niveau et globalement équilibré, Savchenko ouvre la marque pour les locaux, mais Yakovlev égalise dans la minute qui suit. Le Lokomotiv domine séchement le deuxième tiers sans succès, en revanche le Metallurg passe devant grâce à Kochelev. Le Loko poursuit son effort en dernière période, Korchkov égalise, Kraskovsky donne l'avantage. La partie s'emballe et le public s'enflamme. MMK parvient à égaliser en fin de partie grâce à la sortie de son gardien, Martynov envoie tout le monde en temps supplémentaire, la prolongation est stérile et l'affaire se règle en fusillade. Yakovlev est le seul à marquer et donne la victoire au Metallurg qui se rapproche des sommets orientaux. Pékin -: 3-4Iaroslavl -: 2-3 TABTcherepovets -: 1-4- Kazan : 4-2- Helsinki : 3-2 apSotchi -: 2-4Riga -: Riga forfaitNouveau forfait pour Riga incapable d'aligner une équipe complète à cause de la situation sanitaire.essaie de se relancer et reçoitégalement à la recherche d'un second souffle. Le premier tiers est de bon niveau et globalement équilibré,ouvre la marque pour les locaux, maiségalise dans la minute qui suit. Le Lokomotiv domine séchement le deuxième tiers sans succès, en revanche le Metallurg passe devant grâce à. Le Loko poursuit son effort en dernière période,égalise,donne l'avantage. La partie s'emballe et le public s'enflamme. MMK parvient à égaliser en fin de partie grâce à la sortie de son gardien,envoie tout le monde en temps supplémentaire, la prolongation est stérile et l'affaire se règle en fusillade.est le seul à marquer et donne la victoire au Metallurg qui se rapproche des sommets orientaux.

Nijnekamsk rebondit avec un succès face à Pékin mais s'est fait quelques frayeurs en fin de partie. Les Loups mènent rapidement 3-0 puis 4-1 grâce à trois points de Hudacek, deux de Poryadin et Khairullin, mais le dragon s'accroche un doublé de Wong permet aux Chinois de recoller, malgré leurs efforts ils ne reviendront pas et s'inclinent.

Nouveau succès de prestige pour le Torpedo qui s'offre le scalp de Kazan grâce notamment à deux points de Ruchkin. Le Frenchie Da Costa a beau marquer deux points dont un but (lire Dawes cela ne suffit pas aux Tatars pour inquiéter le cerf qui triomphe.

Omsk profite de cette défaite pour s'éloigne en tête de la conférence grâce à un succès étriqué contre les Jokerit. Deux buts de Jensen maintiennent les Finlandais dans le coup mais encore une fois le rookie, Chinakhov fait des merveilles, il marque deux fois dont le but vainqueur en prolongation.

Le Traktor continue son bon parcours en Occident avec un succès sur la glace de Sotchi grâce notamment à deux points de Hyka, Kalinin et Bailen.



Minsk s'impose nettement sur la glace de Tcherepovets, poursuit sa série de victoires et se rapproche du sommet. Klinkhammer et Kolyachonok comptent deux points chacun.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hudacek (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Egor Chinakhov (Avangard Omsk)

* : Maksim Karpov (Metallurg Magnitogorsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : rebondit avec un succès face àmais s'est fait quelques frayeurs en fin de partie. Les Loups mènent rapidement 3-0 puis 4-1 grâce à trois points de, deux deet, mais le dragon s'accroche un doublé depermet aux Chinois de recoller, malgré leurs efforts ils ne reviendront pas et s'inclinent.Nouveau succès de prestige pour lequi s'offre le scalp degrâce notamment à deux points de. Le Frenchiea beau marquer deux points dont un but (lire notre brève ) idem pour son compèrecela ne suffit pas aux Tatars pour inquiéter le cerf qui triomphe.profite de cette défaite pour s'éloigne en tête de la conférence grâce à un succès étriqué contre les. Deux buts de Jensen maintiennent les Finlandais dans le coup mais encore une fois le rookie,fait des merveilles, il marque deux fois dont le but vainqueur en prolongation.Lecontinue son bon parcours en Occident avec un succès sur la glace degrâce notamment à deux points deets'impose nettement sur la glace de, poursuit sa série de victoires et se rapproche du sommet.etcomptent deux points chacun.*** : Libor Hudacek (Neftekhimik Nijnekamsk)** : Egor Chinakhov (Avangard Omsk)* : Maksim Karpov (Metallurg Magnitogorsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo