Magnitogorsk - Tchelyabinsk : 2-1 (4-1)



KHL Le Metallurg Magnitogorsk se qualifie pour la finale

Le Metallurg était en situation idéale, il retrouvera sa glace pour un match 5 déjà décisif, en cas de victoire c'est la grande finale. Tchelyabinsk dos au mur n'a plus le choix, il faut gagner à Magnitogorsk pour revenir à domicile et survivre.

Les locaux mettent la pression d'entrée et dominent le jeu, Karpov ouvre assez rapidement le score en faveur de Magnitka. Le Traktor inverse la tendance au tiers médiant. Ses efforts payent puisque sa star, Kvartsov égalise.

Le Metallurg repart au au charbon et domine séchement le dernier vingt mais sans parvenir à déjouer Will. Dans les derniers instants, le slap de Dronov heurte Bailen qui dévie involontairement dans son propre but, lobant son gardien qui ne peut rien. Magnitka reprend l'avantage à 14 secondes de la fin ! Le Traktor sort son gardien mais il n'a plus le temps. Echec et mat.

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Grigori Dronov

** : Roman Will

* : Maksim Karpov



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











