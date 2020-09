Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les rookies font le métier Sotchi grâce à 3 but de ses rookies remporte son 1er match de la saison. 1er succès également pour Riga. Le SKA passe 2e. A l'Est, l'Avtomobilist atomise Pékin Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/09/2020 à 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Pékin : 7-0

Tchelyabinsk - Sotchi : 2-3 ap

Riga - Podolsk : 4-3

Nijni Novgorod - Saint-Pétersbourg : 4-6



KHL Petkov délivre Sotchi en prolongation face au Traktor

Le Traktor qui s'est relancé espère poursuivre en recevant Sotchi toujours à la recherche de ses premiers points. Les locaux surdominent le premier vingt, en fin de celui-ci, Manukhov slape, le portier repousse mais Kalinin reprend victorieusement. Sotchi se réveille au deuxième tiers, Miromanov tente sa chance, sur la trajectoire du palet, la jeune recrue Kolgotin dévie au fond pour son premier but en KHL. Le Leopard cavale et prend les devants, Shmelyov dévie parfaitement au deuxième poteau pour Solyannikov qui déjoue Will pour son 1er but KHL. Profitant d'une supériorité au début du dernier vingt, Sedlak égalise. En prolongation, Aleksandrov parvient à lancer Petkov dans la profondeur, seul en break il gagne son duel, marque son premier but de carrière KHL et offre la première victoire de la saison à Sotchi.

Première victoire de la saison également pour Riga qui domine le Vityaz devant ses partisans. C'est un doublé de Darzins auteur de 4 points qui offre la victoire aux Lettons, à noter également les 2 points de Mitchell, de Komarek et de Redlihs.

Le SKA prend la deuxième place occidentale grâce à un succès contrasté à Nijni Novgorod. Menés après 20 minutes, les visiteurs inscrivent cinq buts dont 2 de Tokranov, sans réplique pour mener 5-1 au début du dernier tiers. Ils plient les gaules et se relâchent ce qui permet au Torpedo de revenir à une longueur grâce à trois buts inscrits en moins de cinq minutes. Une dernière réalisation des Pétersbourgeois leur permet de terminer en tête.



L'Avtomobilist a remporté un match sans appel face à Pékin et reste invaincu et deuxième à l'Est. Sexton marque trois points, Genoway, Obidin et Makeev deux chacun. Premier but et troisième point en trois matchs pour l'inoxydable Pavel Datsyuk. Avec 22 arrêts, Kovar blanchit pour la deuxième fois en trois parties.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lauris Darzins (Dinamo Riga)

** : Dan Sexton (Avtomobilist Ekaterinbourg)

