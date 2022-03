KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Magnitka en sera Magnitogorsk se qualifie en cinq parties pour le deuxième tour Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2022 à 06:40 Tweeter

Magnitogorsk - Nur-Sultan : 3-1 (4-1)



KHL Le Metallurg domine le Barys une 4e fois et se qualifie

Magnitogorsk surpris au premier match de la série s'était fort bien repris avec trois nettes victoires de suite contre le Barys. De retour à domicile, le leader de l'Orient pouvait en finir dès ce cinquième match.

Dans un premier tiers équilibré, Koshelev trouve une première ouverture et permet aux locaux de mener au score. - Nur-Sultan : 3-1Magnitogorsk surpris au premier match de la série s'était fort bien repris avec trois nettes victoires de suite contre le Barys. De retour à domicile, le leader de l'Orient pouvait en finir dès ce cinquième match.Dans un premier tiers équilibré,trouve une première ouverture et permet aux locaux de mener au score. Le Barys domine le tiers médiant mais ne trouve pas l'ouverture. Dès la reprise du dernier vingt, Savitsky remet les deux équipes dos à dos. Le Metallurg retrouve le feu des hauts fourneaux et cogne de toutes ses forces, Nikontsev le remet devant avant que Zernov n'achève la rencontre d'un troisième but.

Victoire logique de Magnitogorsk qui se qualifie pour le deuxième tour des playoffs. Nur-Sultan n'aura pas vraiment pu peser dans cette rencontre ni véritablement dans la série.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vasily Kochetchkin

** : Semyon Koshelev

