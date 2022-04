Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Magnitogorsk imperméable Le Metallurg s'impose de nouveau à Moscou et encore sans encaisser de but Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2022 à 20:54 Tweeter

Magnitogorsk : 0-1 (1-3)



KHL Kochetchkin arrête encore le CSKA, le Metallurg assure

Après une victoire éclatante au match 3, le Metallurg espère passer l'épaule face au CSKA qui doit rebondir après deux défaites de suite dans la finale.

Le premier tiers est très disputé et d'excellente facture autant d'un côté que de l'autre mais le score ne bouge pas tant les gardiens s'emploient pour tenir le score.

Dès la reprise, Magnitogorsk hausse le ton. Zemchyonok de la bleue envoie un missile de la bleue et troue le but moscovite (0-1).

Le Metallurg semble plus tranchant et se montre dangereux mais le score en reste là, les locaux peinent à vraiment à convaincre face à la cage ouralienne toujours fermée.

Le CSKA dos au mur n'a plus le choix, il hausse le ton en dernière période mais encore fois Kochetchkin est intraitable, il ne laisse rien filtrer et blanchit une deuxième fois de suite avec 31 arrêts. Magnitogorsk impérial une fois encore engrange une troisième victoire dans la finale et n'a plus besoin que d'une victoire pour décrocher le graal. Il peut le faire dès mardi à domicile qui plus est. Le CSKA est dos à l'abîme, il n'a plus le choix, il lui faut vaincre ou mourir.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vasily Kochetchkin

** : Ivan Fedotov

