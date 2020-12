Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Ne pas abandonner Sotchi remporte le duel des mal classs tandis que le Vityaz refait son retard sur la bonne zone. A l'Est, le Barys se rapproche encore de la 7me place, Omsk assure. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 22/12/2020 06:00 Tweeter

Omsk : 1-5

Nijni Novgorod - Nur-Sultan : 2-3 ap

Podolsk - Helsinki : 2-1

Riga - Sotchi : 5-6 ap



KHL Sotchi vient difficilement bout de Riga

Riga dernier de la classe, reçoit Sotchi avant dernier, un duel de rattrapage pour les deux formations donc. Les locaux sont solides au premier tiers, longtemps à égalité avec leur adversaire après que chacun ait marqué un but, ils explosent dans la dernière minute en marquant deux fois en quarante secondes par Grachyov et Zyryanov. Les Lettons accroissent leur avance au tiers médiant, mais le Leopard réduit l'écart dans la foulée. Sotchi met les bouchées double au dernier vingt et Aleksandrov s'offre un doublé pour égaliser. Emporté dans son élan, Sotchi passe devant grâce à Glotov. Riga ne désarme pas et en fin de match sort son gardien, Darzins parvient à égaliser. En prolongation, Rudenkov donne finalement la victoire à Sotchi.

Le Vityaz remporte une victoire très importante devant son public en déjouant Helsinki et en rejoignant la huitième place à égalité avec son adversaire du soir, mais avec tout de même 5 matchs d'avance. Syomin ouvre le score sur un but de toute beauté glissé, entre le portier et la transversale. Smolin double le score à la mi-match. Le bombardement finlandais finit enfin par porter ses fruits, mais trop tard, lorsque Anttila débloque le compteur en fin de partie. Todykov, le portier banlieusard a repoussé pas moins de 52 tirs !



KHL Lilja donne la victoire au Barys en prolongation

Le Barys en reconquête se déplace chez son prédecesseur au classement, Nijni Novgorod. Un match important pour le classement oriental. Le match démarre sur un excellent rythme, Frattin parvient à ouvrir le score en se faufilant dans la défense locale et en ajustant la cage d'un bon tir. En fin de tiers, Dietz d'un coup de canon depuis le cercle gauche, double la mise. Dans les derniers instants du tiers, Schenfeld profite d'un dégagement complètement raté de la défense kazakhe, pour récupérer, foncer au but et réduire l'écart. Le deuxième tiers reste disputé mais sans que le score n'évolue. Le Torpedo surdomine la dernière période, et obtient un powerplay en fin de partie, il sort son gardien et évolue à six contre quatre. Zhafyarov dévie dans l'angle opposé pour Miele qui remet devant le but, où Varnakov n'a plus qu'à déjouer le portier à bout portant pour égaliser. Il faut disputer une prolongation, mais celle-ci tourne court, Videll contourne le but local remet devant pour Lilja qui enroule son tir et nettoie la lucarne. Le Barys l'emporte et revient à deux longueurs de son adversaire du jour.

L'Avangard brille dans son match de rentrée en étrillant Pékin. C'est dans le deuxième tiers que les Sibériens font la différence en menant rapidement 3-1, puis ils enfoncent le clou en dernier vingt. Sekac marque un doublé et trois points, même score pour Khokhlachyov.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Artyom Todykov (Vityaz Podolsk)

** : Jiri Sekac (Avangard Omsk)

