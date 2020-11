Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Pas décroché Le Vityaz déjoue Helsinki et reste au contact de la 8e place. Le CSKA & le SKA l'emportent en Orient,e le Dynamo Moscou et Sotchi se font peur en fin de match mais sauvent les meubles Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/11/2020 à 06:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 2-3 TAB

Ekaterinbourg - CSKA Moscou : 1-5

Dynamo Moscou - Khabarovsk : 3-2

Sotchi - Riga : 3-2

Podolsk - Helsinki : 4-3 TAB



KHL Le Vityaz domine Helsinki et reste au contact

Le Vityaz neuvième reçoit Helsinki, huitième, l'occasion pour les deux équipes de prendre d'importants points contre un adversaire direct. Le premier tiers équilibré et de bon niveau ne donne pas de but. Profitant d'un powerplay au début du deuxième tiers, Moiseyev ouvre la marque pour les locaux d'un bon lancer depuis le cercle gauche. Les Jokerit ne tardent pas à égaliser, Jensen dévie parfaitement au deuxième poteau pour Schroeder qui pousse au fond. Podolsk domine très nettement le jeu et repasse devant. Artyukhin lance, Kalnins peine à bloquer, Bardakov pousse dans le but finnois. Patiemment Helsinki attend son heure et finalement va profiter d'une supériorité numérique, Grant slape de la bleue, Joensuu dévie au fond. Emportés par l'élan, les Jokerit haussent le ton et passent devant sur un but identique à celui qu'ils viennent de marquer. Friman slape, Joensuu est à la déviation. En toute fin de partie les visiteurs sont pénalisés, le Vityaz donne tout car c'est maintenant ou jamais. Il sort son gardien et à 6 contre 4, Daugavins d'un coup de canon égalise à 22 secondes de la sirène finale ! Aux tirs au but c'est encore Daugavins qui donne la victoire à Podolsk qui rejoint à égalité de points son adverse du jour mais ne peut récupérer la 8e place. Helsinki avec 6 matchs de retard a toutefois encore les cartes en mains.

Le CSKA brille en Orient en écrasant Ekaterinbourg. La partie commence vite et bien pour les visiteurs qui ouvrent la marque dès la 4ème minute par Shalunov. Au deuxième tiers Mamin et Karnaukhov alourdissent la mise. Slepychev portent le score à 4-0 dès la reprise du dernier tiers. Atomisé, l'Avto sort un peu la tête de l'eau et Datsyuk débloque le compteur local. Le CSKA a le dernier mot, Shalunov qui a ouvert la marque, l'a conclu en inscrivant son deuxième but du match, le cinquième pour l'armée rouge, toujours leader occidental.

Le SKA s'impose difficilement sur la glace d'Oufa. Le Salavat Yulaev réalise un excellent premier tiers et mène rapidement 2-0 grâce à Granlund et Amirov. Dès la reprise du 2e acte, Burdasov réduit la mise avant que Kemppainen n'égalise au dernier tiers sur un powerplay. Aux tirs au but Marchenko donne la victoire aux Pétersbourgeois.

Le Dynamo s'est imposé dans un match pas si simple contre Khabarovsk. Un doublé de Shipov et un but de Lindberg lui permet de mener 3-0 et après comme souvent il s'endort sur son avance, l'Amur se rapproche mais ne parvient pas à égaliser.

Scénario similaire à Sotchi, où les locaux ont mené 3-0 grâce à deux buts de Strömwall mais se sont fait quelques frayeurs en fin de partie lorsque Riga est remonté, sans non plus parvenir à égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Shipov (Dynamo Moscou)

** : Malte Stromwäll (Leopard Sotchi)

* : Kaspars Daugavins (Vityaz Podolsk) Oufa -: 2-3 TABEkaterinbourg -: 1-5- Khabarovsk : 3-2- Riga : 3-2- Helsinki : 4-3 TABLeneuvième reçoit, huitième, l'occasion pour les deux équipes de prendre d'importants points contre un adversaire direct. Le premier tiers équilibré et de bon niveau ne donne pas de but. Profitant d'un powerplay au début du deuxième tiers,ouvre la marque pour les locaux d'un bon lancer depuis le cercle gauche. Les Jokerit ne tardent pas à égaliser,dévie parfaitement au deuxième poteau pourqui pousse au fond. Podolsk domine très nettement le jeu et repasse devant.lance,peine à bloquer,pousse dans le but finnois. Patiemment Helsinki attend son heure et finalement va profiter d'une supériorité numérique,slape de la bleue,dévie au fond. Emportés par l'élan, les Jokerit haussent le ton et passent devant sur un but identique à celui qu'ils viennent de marquer.slape,est à la déviation. En toute fin de partie les visiteurs sont pénalisés, le Vityaz donne tout car c'est maintenant ou jamais. Il sort son gardien et à 6 contre 4,d'un coup de canon égalise à 22 secondes de la sirène finale ! Aux tirs au but c'est encorequi donne la victoire à Podolsk qui rejoint à égalité de points son adverse du jour mais ne peut récupérer la 8e place. Helsinki avec 6 matchs de retard a toutefois encore les cartes en mains.Lebrille en Orient en écrasant. La partie commence vite et bien pour les visiteurs qui ouvrent la marque dès la 4ème minute par. Au deuxième tiersetalourdissent la mise. Slepychev portent le score à 4-0 dès la reprise du dernier tiers. Atomisé, l'Avto sort un peu la tête de l'eau etdébloque le compteur local. Le CSKA a le dernier mot,qui a ouvert la marque, l'a conclu en inscrivant son deuxième but du match, le cinquième pour l'armée rouge, toujours leader occidental.Les'impose difficilement sur la glace d'. Le Salavat Yulaev réalise un excellent premier tiers et mène rapidement 2-0 grâce àet. Dès la reprise du 2e acte, Burdasov réduit la mise avant quen'égalise au dernier tiers sur un powerplay. Aux tirs au butdonne la victoire aux Pétersbourgeois.Les'est imposé dans un match pas si simple contre. Un doublé deet un but delui permet de mener 3-0 et après comme souvent il s'endort sur son avance, l'Amur se rapproche mais ne parvient pas à égaliser.Scénario similaire à, où les locaux ont mené 3-0 grâce à deux buts demais se sont fait quelques frayeurs en fin de partie lorsqueest remonté, sans non plus parvenir à égaliser.*** : Ilya Shipov (Dynamo Moscou)** : Malte Stromwäll (Leopard Sotchi)* : Kaspars Daugavins (Vityaz Podolsk) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur