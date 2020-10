Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Petit à petit Le Severstal s'impose de justesse et remonte encore au général, les deux clubs de Moscou Spartak et CSKA l'emportent. A l'Est, le Traktor poursuit son ascension au classement Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/10/2020 à 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 1-2

Pékin - CSKA Moscou : 2-3

Spartak Moscou - Sotchi : 4-1

Minsk - Tcherepovets : 1-2 ap



hcdinamo.by Le Severstal remporte une précieuse victoire à Minsk

Minsk qui chute à grande vitesse reçoit le Severstal bien placé dans la bonne partie du tableau. Les visiteurs surdominent le premier tiers mais sans parvenir à marquer. Minsk renverse la tendance et mène la danse au deuxième vingt, mais le score reste toujours vierge. Après presque cinquante minutes de stérilité, Lalonde de la bleue ouvre les compteurs en faveur des sidérurgistes. Le Dinamo pousse en fin de partie et sort son portier, Menell lance dans le trafic, Sharangovitch dévie victorieusement et égalise à une minute de la fin de partie. Il faut disputer une prolongation, le Severstal domine le jeu. Dumbadze fait un gros effort pour conserver le palet en zone offensive, il transmet à Provolnev qui élimine le dernier défenseur d'un bon mouvement et vient fusiller Kolosov pour donner la victoire à Tcherepovets. Les sidérurgistes griment à la sixième place occidentale, le point pris par les bisons leur permet de récupérer le quatrième rang.

Fin de série de victoire pour Pékin battu de justesse par le CSKA. Pourtant Toropchenko ouvre le score après à peine 30 secondes de jeu. Shalunov égalise en powerplay mais avant la fin du premier acte, les locaux repassent devant grâce à Sproul. Dans un deuxième tiers équilibré, le CSKA égalise puis passe devant grâce à Korostelyov en supériorité numérique.

Le Spartak assure à domicile pour conforter sa huitième place en dominant Sotchi. Pourtant jusqu'à cinq de la sirène finale le score était de parité, mais les visiteurs s'effondrent en fin de partie. Radil s'offre un tour du chapeau, Lehterä trois assistances.



Deuxième succès pour le Traktor dans son back-to-back à Khabarovsk. Dans un premier tiers équilibré, Kravtsov ouvre la marque en faveur des visiteurs. Kalinin double la mise en powerplay, la réduction du score de Butuzov ne permet pas à l'Amur de revenir. Grâce à ce succès, Tchelyabinsk s'empare de la cinquième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukas Radil (Spartak Moscou)

** : Jori Lehterä (Spartak Moscou)

* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)



