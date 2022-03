Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Petite surprise Oufa remporte à l'extérieur le premier match, le CSKA s'impose sur un score également serré Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2022 à 08:27 Tweeter

Oufa : 0-1 (0-1)

CSKA Moscou - Dynamo Moscou : 3-2 (1-0)



KHL Oufa l'emporte au match 1

Oufa qui a vu ses étrangers quitter le club à cause de l'invasion de l'Ukraine, a réussi une première petite surprise en s'imposant à Tchelyabinsk pour l'ouverture de la série. Un unique but de Sannikov dès l'entame du deuxième tiers a suffit aux Bachkirs puisque Sharytchenkov réalise son premier jeu blanc des playoffs (24 arrêts).



Pas de surprise dans le premier derby de Moscou avec une victoire serrée du CSKA à domicile contre le Dynamo. Pourtant les locaux ont surdominé la partie mais Bocharov a longtemps tenu la barraque (36 arrêts). Mais il n'a pas pu à lui seul sauver les bleus et blancs.



*** : Aleksandr Sharytchenkov (Salavat Yulayev Oufa)

** : Ivan Bocharov (Dynamo Moscou)

*** : Aleksandr Sharytchenkov (Salavat Yulayev Oufa)

** : Ivan Bocharov (Dynamo Moscou)

* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)











