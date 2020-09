Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Premier Amur L'Amur remporte son premier match de la saison. Le Dynamo Moscou enchane une troisime victoire conscutive Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 17/09/2020 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Riga : 2-1

Novossibirsk - Dynamo Moscou : 2-4



hcamur.ru L'Amur gagne son 1er match de la saison, contre Riga

L'Amur après un début de saison catastrophique de six défaites consécutives espère enfin l'emporter devant ses partisans face à Riga qui n'est pas forcément bien mieux lancé sa saison avec une seule victoire pour l'instant. Le premier tiers est haché par les pénalités, notamment côté visiteurs. Les tigres peinent à en profiter mais vont finir par trouver l'ouverture. Terechtchenko depuis la bleue envoie un coup de canon qui trompe Proskuryakov, masqué. Khabarovsk tombe à son tour dans l'indiscipline, mais Riga n'en profite pas pour égaliser, même à cinq contre trois. Les Lettons dominent les débats au deuxième vingt, mais Alikin tient ferme devant les filets locaux. L'Amur résiste et va même doubler la mise en toute fin de période sur un jeu de puissance, Yakupov canonne, le puck rate la cage, ricoche contre la bande et revient devant le but, Fayzullin tente de le récupérer mais bute sur le portier, Pyanov parvient à lober le portier letton et fait gronder le public. Le dernier tiers est musclé et les pénalités sont nombreuses. Riga pousse pour revenir, mais le temps défile. Ellis parvient à déjouer le portier local après 55 minutes de stérilité. Les Lettons donnent tout pour revenir, ils sortent leur gardien, prennent leur temps mort, mais rien n'y fait. L'Amur tient jusqu'au bout et remporte sa première victoire de la saison.



Troisième victoire consécutive pour le Dynamo Moscou à qui l'Orient réussit bien, cette fois à Novossibirsk. Rapidement devant avec 2-0 au premier tiers les visiteurs se font rejoindre en deuxième période. Un ultime effort des policiers leur permet d'emporter la mise au dernier vingt. C'est notamment le Tchèque Jaskin le héros du match avec un tour du chapeau. Ses compères de ligne, Tarasov et Shipatchyov marquent deux points chacun. Le Dynamo s'empare de la cinquième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)

* : Daniil Tarasov (Dynamo Moscou)



