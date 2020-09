Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Premières neiges Le Sibir remporte sa 1ère victoire de la saison, comme le Dynamo Moscou. Le CSKA s'impose nettement et domine l'Occident Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/09/2020 à 06:00 Tweeter

CSKA Moscou : 1-5

Novossibirsk - Pékin : 5-4

Nur-Sultan - Dynamo Moscou : 4-5 ap



KHL Le Sibir remporte sa 1ère victoire de la saison contre Pékin

Le Sibir après un bon point soutiré au CSKA, reçoit le Kunlun Red Star lui aussi toujours à la recherche de sa première victoire. Le premier tiers est dominé par les Sibériens mais ne voit pas de but. Pékin ouvre la marque d'un magnifique but, Monakhov a toute allure en break dévie dans l'angle opposé où Shaporev reprend victorieusement. Les locaux ne tardent pas à égaliser en powerplay grâce à un coup de canon de Gurkin depuis la bleue. Les efforts sibériens payent en fin de tiers médiant, Komarov récupère victorieusement un rebond lâché par le portier chinois. Dès la reprise, Nikolichin ramène les deux équipes dos à dos. Une supériorité numérique bien exploitée, permet au Sibir de repasser devant. Sayustov dévie au fond le lourd slap de Sharov. les fautes continuent de tomber dans un match de plus en plus physique et les unités spéciales font mouche à chaque fois. Un raid solitaire de Kruchinin permet au Red Star d'égaliser une fois encore. Mais toujours en supériorité, une triangulaire parfaite des Sibériens leur redonne l'avantage. Ruohomaa sert Puustinen au premier poteau, il dévie à l'opposé pour Romantsev qui n'a plus qu'à pousser au fond. Korotkov et Pervuchin partent en break à deux contre un, le premier sert le deuxième qui vient cueillir Shikin pour doubler l'avantage local. C'est encore une situation de powerplay qui fait évoluer la situation en fin de match, Shaporev d'un lancer de brute permet à son équipe de recoller grâce à son deuxième but du soir. NSK parvient à tenir bon les dernières minutes et l'emporte pour la première fois de la saison.



Le Dynamo Moscou remporte son premier succès de la saison à Nur-Sultan après une belle remontée au score. Le Barys fait en effet la course en tête tout le match et mène 4-2 à l'entame du dernier tiers. Un énorme effort des policiers dans les dix dernières minutes et un doublé de Shipatchyov, dont l'égalisation à 30 secondes du terme, permet aux Dynamistes de pousser à la tenue d'une prolongation. La prolongation est surdominée par les Moscovites, à 28 secondes de la fin, Tarasov part en break et offre la victoire au club de la police.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Viktor Komarov (Sibir Novossibirsk)

* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

