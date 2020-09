Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Presque sans trembler Omsk confirme sa premire place aprs un succs triqu Nijnekamsk Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 19/09/2020 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Riga : ANNULE

Nijnekamsk - Omsk : 1-2



KHL L'Avangard toujours leader, triomphe Nijnekamsk

Suite à de nombreux (12) cas de Covid au sein de l'effectif du Barys Nur-Sultan tous ses prochains matchs sont repoussés.

L'Avangard en tête de l'Orient se déplace à Nijnekamsk pour creuser l'écart avec ses poursuivants. Les Sibériens démarrent le match pied au plancher et domine séchement dès les premières minutes. Les lancers pleuvent mais sans résultat, meêm en powerplay les visiteurs ne peuvent percer le coffre. Le premier tiers est à sens unique mais le score reste vierge.

Profitant du trafic devant le but loca, Emelin ouvre le score d'un slap puissant depuis le cercle gauche (0-1).

Le Neftekhimik est sous l'eau, mais toutefois parvient à revenir au score sur une de ses rares occasions de la partie. Volgin slape, Kucheryavenko dévie au fond (1-1).

Omsk reprend rapidement sa domination et retourne bombarder la cage tatare défendue par un héroïque Ivannikov. En fin de tiers, Emelin canonne depuis la ligne bleue, Semyonov relaye au fond des filets (1-2).

Le dernier tiers est plus équilibré et les Loups se montrent bien plus dangereux et entreprenants mais Bobkov tient son équipe sur les bons rails jusqu'au bout.

Victoire de l'Avangard qui prend un peu d'écart avec ses poursuivants.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Alekseï Emelin

** : Evgeny Ivannikov

* : Kirill Semyonov



