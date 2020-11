Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Renversement de situation Le SKA renverse un match compromis et l'emporte, les trois clubs de Moscou sont vainqueurs tout comme Riga aprs 14 dfaites conscutives. A l'Est, Kazan reste en tte Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 17/11/2020 06:00 Tweeter

Kazan - Ekaterinbourg : 3-0

Podolsk - Spartak Moscou : 1-3

Dynamo Moscou - Nijnekamsk : 3-0

Saint-Pétersbourg - Oufa : 3-2 ap

CSKA Moscou - Iaroslavl : 3-1

Helsinki - Tchelyabinsk : 1-3

Riga - Pékin : 5-3



ska.ru Saint-Ptersbourg renverse Oufa

Le SKA renverse un match mal engagé et s'impose sur le fil à domicile face à Oufa. Les Bachkirs ouvrent le score sur un drôle de but, Manninen dégage au loin, le palet fait un drôle de rebond devant la cage et déjoue Berdin. Profitant d'une supériorité, le buteur maison, Sochnikov double l'avantage des verts. En powerplay, les locaux reviennent à une longueur gâce à un bon lancer sur réception de Burdasov. La partie est équilibrée et disputée, les Pétersbourgeois finissent par revenir. Burdasov profite d'une confusion devant la cage après un palet mal bloqué par le portier bachkir pour pousser au fond et égaliser. La prolongation ne s'éternise guère, Tkachyov récupère derrière la cage et addresse une belle passe plein axe à Kemppainen qui emporte tout le monde et pousse dans le but ouvert pour donner la victoire au SKA.

Les trois clubs de Moscou s'imposent dans cette journée. Le Spartak confirme face à Podolsk grâce à un doublé de Shirokov et assure sa sixième place. Le Dynamo brille contre Nijnekamsk, avec un blanchissage (26 arrêts) de Bocharov et 2 points de Zaitsev. Et enfin le CSKA remporte le match au sommet contre Iaroslavl avec deux points pour Leipsic et Slepychev.

Enfin une victoire pour Riga après pas moins de 14 défaites de suite ! Pékin doit s'incliner au bord de la Baltique, pourtant les Chinois menaient au score après un tiers. Une bonne fin de partie du Dinamo et deux buts de Zyryanov et trois points d'Indrasis permettent de sceller la victoire lettone.



Kazan remporte le duel au sommet de l'Orient en dominant séchement Ekaterinbourg. Dans un bon match, Burmistrov marque un doublé, Raiderborn blanchit avec 25 arrêts. L'AK Bars reste seul en tête de sa conférence.

Du coup le Traktor s'empare de la troisième place grâce à un nouveau succès, cette fois emporté sur la glace d'Helsinki. Un dénouement en dernière période, où les visiteurs marquent trois buts en quatre minutes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Raiderborn (AK Bars Kazan)

** : Ivan Bocharov (Dynamo Moscou)

* : Miks Indrasis (Dinamo Riga) - Ekaterinbourg : 3-0Podolsk -: 1-3- Nijnekamsk : 3-0- Oufa : 3-2 ap- Iaroslavl : 3-1Helsinki -: 1-3- Pékin : 5-3Lerenverse un match mal engagé et s'impose sur le fil à domicile face à. Les Bachkirs ouvrent le score sur un drôle de but,dégage au loin, le palet fait un drôle de rebond devant la cage et déjoue. Profitant d'une supériorité, le buteur maison,double l'avantage des verts. En powerplay, les locaux reviennent à une longueur gâce à un bon lancer sur réception de. La partie est équilibrée et disputée, les Pétersbourgeois finissent par revenir.profite d'une confusion devant la cage après un palet mal bloqué par le portier bachkir pour pousser au fond et égaliser. La prolongation ne s'éternise guère,récupère derrière la cage et addresse une belle passe plein axe àqui emporte tout le monde et pousse dans le but ouvert pour donner la victoire au SKA.Les trois clubs de Moscou s'imposent dans cette journée. Leconfirme face àgrâce à un doublé deet assure sa sixième place. Lebrille contre, avec un blanchissage (26 arrêts) deet 2 points de. Et enfin leremporte le match au sommet contreavec deux points pouretEnfin une victoire pour Riga après pas moins de 14 défaites de suite ! Pékin doit s'incliner au bord de la Baltique, pourtant les Chinois menaient au score après un tiers. Une bonne fin de partie du Dinamo et deux buts deet trois points d'permettent de sceller la victoire lettone.remporte le duel au sommet de l'Orient en dominant séchement. Dans un bon match,marque un doublé,blanchit avec 25 arrêts. L'AK Bars reste seul en tête de sa conférence.Du coup les'empare de la troisième place grâce à un nouveau succès, cette fois emporté sur la glace d'. Un dénouement en dernière période, où les visiteurs marquent trois buts en quatre minutes.*** : Adam Raiderborn (AK Bars Kazan)** : Ivan Bocharov (Dynamo Moscou)* : Miks Indrasis (Dinamo Riga) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo