Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Renversés en une minute Le CSKA repasse devant dans la série en marquant pas moins de 3 buts en une seule minute ! Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2022 à 09:10 Tweeter

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 6-2 (2-1)



KHL Le CSKA écrase son rival au match 3

Le CSKA accueillait pour la première rencontre à domicile de cette série. Mais c'est le SKA qui mène la danse après un tiers grâce à Gusev. A la mi match, Volkov double la mise. Les Pétersbourgeois maintiennent cet écart jusqu'à la deuxième sirène. Le plus dur semble fait, mais ils vont litéralement exploser au dernier tiers.

Dès la reprise, Sorkin débloque enfin le compteur local. Le match devient houleux et à quatre contre quatre, Nesterov égalise. Le match est relancé, mais le CSKA va le plier en moins d'une minute ! Popov décidément inoxydable, qui marque son troisième but de la série, donne l'avantage aux locaux. Moins de dix secondes plus tard, Karnaukhov a doublé la mise. Slepychev marque à son tour dans la même minute. Trois buts en une minute, la messe est dite !

Sorkin conclut même dans la cage vide pour parachever une démonstration du CSKA qui aura inscrit six buts au dernier tiers.



Etoiles Hockey Hebdo : - Saint-Pétersbourg : 6-2 (2-1)Leaccueillait pour la première rencontre à domicile de cette série. Mais c'est lequi mène la danse après un tiers grâce à. A la mi match,double la mise. Les Pétersbourgeois maintiennent cet écart jusqu'à la deuxième sirène. Le plus dur semble fait, mais ils vont litéralement exploser au dernier tiers.Dès la reprise,débloque enfin le compteur local. Le match devient houleux et à quatre contre quatre,égalise. Le match est relancé, mais le CSKA va le plier en moins d'une minute !décidément inoxydable, qui marque son troisième but de la série, donne l'avantage aux locaux. Moins de dix secondes plus tard,a doublé la mise.marque à son tour dans la même minute. Trois buts en une minute, la messe est dite !Sorkin conclut même dans la cage vide pour parachever une démonstration du CSKA qui aura inscrit six buts au dernier tiers.



*** : Aleksandr Popov

*** : Nikita Nesterov

** : Maksim Sorkin © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur