Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Reparti ? Nijnekamsk se relance enfin aprs une srie de six dfaites de suite Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 07/11/2020 18:36 Tweeter

Nijnekamsk : 1-3



KHL Le Neftekhimik se relance Riga

Match de rattrapage annulé à cause de la pandémie, Riga en grande difficultés reçoit le Nefekhimik qui ne fait guère mieux et reste sur six revers de rang. L'occasion de se relancer pour l'une de ces deux équipes moribondes dans une patinoire complètement vide à cause des restrictions sanitaires.

Les locaux démarrent bien et vont d'entrée mettre la pression sur la cage défendue par Ivannikov qui tient bon. Malgré leur domination, les Lettons ne parviennent pas à prendre les commandes. Les visiteurs très peu percutants dans ce premier acte récupèrent un powerplay en fin de période. Khairullin parvient à placer la rondelle au deuxième poteau où Bikmullin dévie au fond (0-1).

Riga revient motivé sur le glaçon et continue sa domination dans le jeu, le Neftekhimik recule sous l'offensive et finit par être sanctionné. Le powerplay letton fait le métier, White dépose la rondelle devant le but et Mitchell l'a pousse au fond pour égaliser (1-1).

Joie de courte durée pour le Dinamo qui voit son adversaire se relancer dans la foulée et renverser la tendance. Volgin canonne de la bleue, Chibisev dévie au deuxième poteau pour Shafigullin qui pousse au fond et redonne l'avantage aux loups (1-2).

Les Raffineurs accroissent leur pression et cognent sur la cage adverse de toutes leurs forces. Ils vont élargir encore le score et faire le break. Libor Hudacek en solitaire vient creuser l'avance visiteuse (1-3).

Nijnekamsk a l'intelligence de ne pas réduire la voilure au dernier tiers et reste efficace et sérieux jusqu'au bout pour contenir le retour de Riga qui ne parviendra plus à déjouer la vigilance du portier tatar. Victoire tranquille pour les loups qui mettent fin à leur série de défaites, sont-ils repartis pour autant ? Rien ne va plus pour Riga qui poursuit sa descente aux enfers.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hudacek

** : Rafael Bikmullin

* : Evgeny Ivannikov Riga -: 1-3Match de rattrapage annulé à cause de la pandémie,en grande difficultés reçoit lequi ne fait guère mieux et reste sur six revers de rang. L'occasion de se relancer pour l'une de ces deux équipes moribondes dans une patinoire complètement vide à cause des restrictions sanitaires.Les locaux démarrent bien et vont d'entrée mettre la pression sur la cage défendue parqui tient bon. Malgré leur domination, les Lettons ne parviennent pas à prendre les commandes. Les visiteurs très peu percutants dans ce premier acte récupèrent un powerplay en fin de période.parvient à placer la rondelle au deuxième poteau oùdévie au fondRiga revient motivé sur le glaçon et continue sa domination dans le jeu, le Neftekhimik recule sous l'offensive et finit par être sanctionné. Le powerplay letton fait le métier,dépose la rondelle devant le but etl'a pousse au fond pour égaliserJoie de courte durée pour le Dinamo qui voit son adversaire se relancer dans la foulée et renverser la tendance.canonne de la bleue,dévie au deuxième poteau pourqui pousse au fond et redonne l'avantage aux loupsLes Raffineurs accroissent leur pression et cognent sur la cage adverse de toutes leurs forces. Ils vont élargir encore le score et faire le break.en solitaire vient creuser l'avance visiteuseNijnekamsk a l'intelligence de ne pas réduire la voilure au dernier tiers et reste efficace et sérieux jusqu'au bout pour contenir le retour de Riga qui ne parviendra plus à déjouer la vigilance du portier tatar. Victoire tranquille pour les loups qui mettent fin à leur série de défaites, sont-ils repartis pour autant ? Rien ne va plus pour Riga qui poursuit sa descente aux enfers.*** : Libor Hudacek** : Rafael Bikmullin* : Evgeny Ivannikov



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo