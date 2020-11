Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Retour à la victoire Le Metallurg et Pékin rebondissent et mettent fin à leur série de défaites Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2020 à 06:00 Tweeter

Magnitogorsk - Nijnekamsk : 6-3

Pékin - Novossibirsk : 1-0



KHL Magnitogorsk renverse Nijnekamsk pour retrouver la victoire

Après trois défaites consécutives, le Metallurg s'enfonce dans le ventre mou du classement et doit à tout prix réagir face à Nijnekamsk. La partie démarre bien pour les visiteurs vite devant grâce à l'inévitable Hudacek parti seul en break. Les loups doublent la mise rapidement, Shafigullin dévie au second poteau pour Abrosimov qui colle au fond. Mal engagés, les locaux se relancent en fin de période sur une supériorité numérique, grâce à un coup de canon de Mozyakin. Nijnekamsk reprend le large en deuxième période, Khairullin envoie un missile dans le but en powerplay. Le score se corse encore, Chivilyov plein axe marque à son tour sur un service parfait de Shafigullin. En supériorité, Beck parvient à réduire l'écart d'un tir surpuissant. Les métallurgistes relancés, parviennent à recoller sur un boulet de canon de Yakovlev. Les jeux de puissance ouraliens font vraiment la différence et Nestrasil dévie le lancer de Beck dans le but tatar pour égaliser. Chibisov fait le show en fin de match, lancé comme une balle il donne l'avantage, avant de doubler la mise en déjouant le portier à bout portant.

Le Red Star Kunlun renoue enfin avec la victoire après neuf défaites de suite en dominant dans un match étriqué Novossibirsk. A la mi-match, Starikov marque le seul but de la partie dans un angle complètement fermé. Le héros du match est le portier pékinois, Shikin, auteur de 47 arrêts et un blanchissage.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Mozyakin (Metallurg Magnitogorsk)

** : Dmitri Shikin (Red Star Kunlun)

* : Andreï Chibisov (Metallurg Magnitogorsk)



