Hockey sur glace - KHL : Retour dans les 8 Le Torpedo l'Est et les Jokerit l'Ouest reviennent dans les 8 premiers. Kazan et le CSKA, les leaders, l'emportent. Le Lokomotiv se relance logiquement Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 22/11/2020 06:00

Nijni Novgorod : 2-3 TAB

Pékin - Kazan : 2-5

Iaroslavl - Riga : 3-1

Helsinki - Sotchi : 3-0

Minsk - CSKA Moscou : 1-5



KHL Le Torpedo de Schenfeld rejoint le bon wagon

Le Torpedo ejecté des places protégées se déplaçait à Ekaterinbourg, pour un match compliqué. Le premier tiers nettement dans la main des locaux ne donnait pas grand chose. Profitant d'un powerplay dès la reprise, Paigin ouvre les compteurs d'un slap de la bleue. Dans la foulée, Miele dans un angle complètement fermé trouve une ouverture improbable pour doubler la mise. A force de pousser, Holland parvient à nettoyer la lucarne et débloquer le compteur local. L'Avto accélère au dernier tiers et Golychev égalise sur un engagement remporté en zone offensive. Il faut aller jusqu'aux tirs au but pour connaître le nom du vainqueur. Schenfeld donne la victoire au Torpedo qui retrouve la 7e place orientale.

Kazan n'a pas tremblé face au Red Star Kunlun et s'impose nettement grâce notamment à deux points de Zaripov et Azevedo. Dans cette partie, Da Costa réalise une assistance sur le premier but. L'Ak Bars est nettement en tête de la conférence Est.



Le CSKA n'a pas eu trop de mal pour l'emporter à Minsk. Pourtant Kozun marque en premier et permet aux locaux de mener 1-0 après vingt minutes. Mais un doublé de Kempe et Leipsic renversent complètement la physionomie du match.

Le Lokomotiv reste toujours dans le sillage du leader occidental grâce un succès logique contre Riga.

Les Jokerit reviennent à la huitième place en remportant une victoire attendue face à Sotchi. En repoussant 20 lancers, Kalnins signe son premier blanchissage de la saison.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Janis Kalnins (Jokerit Helsinki)

** : Danis Zaripov (Ak Bars Kazan)

Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

