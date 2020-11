Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Revenu de l'enfer Le Dynamo Moscou men 3-0 10 minutes du terme renverse le match et l'emporte ! Minsk a du batailler pour l'emporter tandis que le CSKA, le SKA gagnent tranquillement. A l'Est, le Torpedo, Omsk et le Traktor continuent leur srie de victoires Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 27/11/2020 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk - Ekaterinbourg : 4-3 ap

Omsk - Khabarovsk : 4-2

Tcherepovets - Saint-Pétersbourg : 2-3

Nijni Novgorod - Helsinki : 3-2

Minsk - Podolsk : 4-3 ap

Dynamo Moscou - Iaroslavl : 4-3 ap

Sotchi - CSKA Moscou : 1-4



KHL Le Dynamo revient de l'enfer face Iaroslavl

Le Dynamo Moscou écrasé en Finlande espère se relancer face au puissant Lokomotiv. Le premier tiers équilibré et agréable ne voit pas de but. Dès la reprise, Osipov réalise une longue passe parfaite jusqu'à Kayumov seul en break et qui gagne son duel pour ouvrir la marque. En powerplay, Rafikov bien esseulé dans la zone offensive, double la mise. En fin de période, le Loko aggrave la marque, Marchenko lance, Bocharov repousse, le palet est en l'air, Averin le reprend en mode baseballer et le colle au fond. Le Dynamo ne désarme pas au dernier tiers, et finalement à moins de dix minutes du terme débloque enfin son compteur. En powerplay, Lindberg devant la cage dévie au fond. L'indiscipline des visiteurs va leur coûter cher, ils se retrouvent à trois contre cinq, Kagarlitsky plein axe nettoie la lucarne pour rapprocher le score. La deuxième supériorité est aussi bien exploitée, Shipatchyov d'un coup de canon, égalise. Les deux équipes se rendent en prolongation, les Moscovites dominent outrageusement le jeu. Bien seriv par Jaskin qui signe sa troisième assistance du match, Cajkovsky se retrouve seul face à Pasquale et le déjoue à bout portant pour compléter le retour incroyable du club de la police.

CSKA n'a pas fait de détails à Sotchi et s'impose logiquement pour conserver largement la tête de l'Occident. Le Leopard reste embourbé en fin de tableau.

Le SKA, lui, s'est fait quelques frayeurs à Tcherepovets, mené 2-0 après quarante minutes, il parvient à retourner le match en dernière période en marquant trois fois.



hctorpedo.ru Varnakov et le Torpedo djouent Helsinki

Le Torpedo aligne une troisième victoire consécutive en dominant Helsinki. Pourtant la partie démarre mal pour les locaux, les Jokerit dominent du casque et des épaules le premier tiers. Tolvanen lancé en solitaire ouvre les compteurs. La musique change au deuxième vingt, Kloos parvient à lancer au loin Varnakov qui vient cueillir le portier adverse et égalise. Galvanisé, le cerf accélère, un lancer lointain de Belevitch, lui permet de mener au score. Helsinki mitraille au dernier tiers et Anttila parvient à égaliser en poussant un rebond au fond. Nijni Novgorod parvient à repasser devant en fin de partie, Der-Arguchintsev remet parfaitement au second poteau où Varnakov fait trembler les filets dans un grondement. Le Torpedo récupère la septième place.

L'Avangard confirme sa deuxième place avec un succès logique contre Khabarovsk grâce à deux buts et trois points de Knight et deux points pour Chinakhov et Boucher.

Le Traktor remporte sur le fil le derby de l'Oural contre Ekaterinbourg. Ultra dominateurs pendant tout le match, les locaux peinent pourtant à déjouer Kovar. L'Avto mène au score jusqu'en toute fin de match et il pense avoir réussit le hold-up mais Aberg égalise dans l'ultime minute de jeu. En prolongation, Kalinin offre la victoire à Tchelyabinsk.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Corban Knight (Avangard Omsk)

*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Corban Knight (Avangard Omsk)

* : Mikhaïl Varnakov (Torpedo Nijni Novgorod)











