Hockey sur glace - KHL : Revoilà Riga ! Riga de retour au jeu s'impose devant son public. Le Lokomotiv se rapproche du haut de tableau grâce à un bon succès, idem pour le Vityaz qui fait chuter le leader, nette victoire pour Helsinki. Le CSKA reste au sommet. A l'Est, le Traktor poursuit sa bonne série Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/10/2020 à 06:00

Riga - Minsk : 4-3 TAB

Iaroslavl - Kazan : 4-2

Tcherepovets - Helsinki : 2-5

Omsk - Podolsk : 1-2 TAB

Dynamo Moscou - Tchelyabinsk : 2-4

Spartak Moscou - CSKA Moscou : 4-5



Photographe : Kaspars Volonts pour dinamoriga.lv Riga rebondit en dominant Minsk aux tirs au but

Riga parvient enfin à revenir au jeu et espère se relancer après de nombreux matchs perdus sur forfait, mais face à Minsk, le nouvel épouvantail occidental, cela ne s'annonce pas aisé. Le premier tiers est plutôt morne, une passe ratée à la bleue des locaux permet à Gorbunov de partir seul en break, il vient cueillir Proskuryakov et donne l'avantage à son équipe en fin de premier acte. Minsk rapidement en powerplay au début du second vingt, en profite et Demkov dévie un slap au fond. Les locaux répondent du tac au tac également en supériorité, Chernov d'un bon lancer du poignet débloque le compteur. Décidément les unités spéciales font la différence, en avantage numérique Spooner sert une offrande pleine axe à Demkov qui double la marque de nouveau. Mais toujours en powerplay, Maione recolle d'un coup de canon. Le dernier tiers est aprement disputé, en fin de partie Riga sort son gardien, la confusion règne devant la cage biélorusse, Prokhorenkov en profite pour pousser au fond et égaliser à 2 minutes du terme. La prolongation ne donne rien et Chernov donne la victoire à Riga aux tirs au but.

Le CSKA reste leader après sa victoire compliquée dans la derby face au Spartak grâce à un hat-trick de Karnaukhov.

Le Lokomotiv opposé à Kazan a remporté une belle et importante victoire qui le rapproche des meilleures places à l'Ouest. Un fort début de partie permet aux locaux de rapidement mener 2-0. Le Loko continue de pousser, Kayumov et Ilyenko lui permettent de prendre le large malgré un doublé de Galiev et un nouveau but de Da Costa (lire

Les Jokerit s'imposent nettement à Tcherepovets mais la victoire fut longue à se dessinner, après deux tiers les deux équipes ayant marquée deux buts chacune se neutralisent. Un excellent dernier tiers où ils marquent trois fois sans réplique, les Finlandais l'emportent et refont leur retard.

Le Vityaz remporte un nouveau succès inattendu, cette fois il a eu la peau d'Omsk, leader de la ligue. Très longtemps devant au score grâce à un but de Artyukhin, le chevalier est rejoint en fin de match par l'intenable rookie Chinakhov. Une très longue série de tirs au but finit par donner la victoire aux banlieusards.



Le Traktor poursuit son bon chemin à l'Ouest et enfonce le Dynamo balbutiant son hockey malgré 41 lancers, son armada n'a pu marquer que deux buts à Will. Côté ouralien, Sedlak se distingue avec trois points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pavel Karnaukhov (CSKA Moscou)

** : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)

*** : Pavel Karnaukhov (CSKA Moscou)

** : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)

* : Pavel Chernov (Dinamo Riga)











