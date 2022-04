Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Sauver sa tête Le CSKA s'impose difficilement au match 5 mais sauve sa tête en finale de la Coupe Gagarine Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2022 à 18:57 Tweeter

CSKA Moscou : 2-3 ap (3-2)



KHL Le CSKA l'emporte au bout du suspense et sauve sa tête

Le Metallurg pouvait conclure à domicile si il remporte le match 5, le CSKA doit impérativement l'emporter pour ne pas voir la coupe lui échapper.

Les locaux dominent le premier tiers mais sans que le score n'évolue. La pression ouralienne s'accentue encore au tiers médiant sans succès. Okulov parvient un peu contre le cours du jeu à ouvrir la marque pour les Moscovites. Il met fin à 156 minutes 34 secondes de jeu sans encaisser de but en finale KHL pour Kochetchkin, un nouveau record.

Dès la reprise du dernier vingt, Magnitogorsk égalise. Korobkin donne l'avantage peu après. Le Metallurg commence à sentir la victoire finale mais il fait l'erreur de défendre tout le temps qu'il reste à faire. Logiquement le CSKA parvient à égaliser.

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nikita Nesterov

** : Ivan Fedotov

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











